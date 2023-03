Pee Wee Gaskins Boleh Bawakan Lagu Dewa 19, Ahmad Dhani: Cuma Once yang Gue Larang!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Keputusan Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu Dewa 19 menjadi topik yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Namun, Dhani justru memperbolehkan band Pee Wee Gaskins (PWG) untuk membawakan lagu "Kangen" milik Dewa 19.Dhani bahkan sampai menghubungi langsung bassis PWG, Alditsa 'Dochi' Sadega, untuk memberikan lampu hijau. Hal ini diketahui dari unggahan Dochi di akun Twitternya, @katadochi, baru-baru ini.Dalam unggahan tersebut, Dochi membagikan sebuah tangkapan layar obrolan pribadi di WhatsApp yang menunjukkan dirinya dihubungi secara langsung oleh Ahmad Dhani."Bro, ini Ahmad Dhani. Gue tidak melarang Pee Wee (Gaskins), cuma Once yang gue larang," tulis Dhani mengawali pesannya."Maksudnya gimana bro," balas Dochi."Go A Head nyanyi 'KANGEN' (Silahkan nyanyi 'KANGEN')," kata Dhani."Ooh. Siap, iya kan udah clear kan waktu itu sama Pak Djan juga."Unggahan itu pun mendapat beragam komentar dari netizen. Salah satu netizen mempertanyakan, mengapa pentolan Dewa 19 itu melarang Once membawakan lagu Dewa 19, tapi malah memperbolehkan PWG.Dochi pun menjelaskan kalau pihak EO yang mengundangnya sudah terlebih dahulu mengurus perizinan performing rights kepada WAMI (Wahana Musik Indonesia), sehingga Ahmad Dhani nantinya tetap akan mendapatkan royalti dari penampilan PWG membawakan lagu "Kangen"."Karena dia nggak ada clearance dari publishing. Kalau PWG udah diurusin dari awal, dan dia (Dhani) otomatis dapet (royalti) dari WAMI juga untuk lagu 'Kangen' yang dibawain PWG," jelas Dochi.Sebelumnya, Ahmad Dhani dengan tegas melarang Once menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 secara solo. Itu artinya, Once tidak boleh membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam pertunjukan musik apapun, kecuali saat ia tampil bersama Ahmad Dhani, dkk.Kiboris Dewa 19 itu beralasan kalau ia tidak ingin ada pertunjukan musik lain yang menggunakan lagu-lagu band yang didirikannya itu. Sebab setelah lebaran, Dewa 19 akan mengadakan tur konser hingga Desember, sehingga Dhani ingin menjaga kemurnian konser Dewa 19.Namun, keputusan tersebut disinyalir juga karena banyaknya promotor konser yang mengundang Once sebagai penampil, namun promotornya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada WAMI kalau Once akan membawakan lagu Dewa 19. Sehingga, Ahmad Dhani mengalami kerugian besar karena tak mendapatkan hak dari karya-karyanya.