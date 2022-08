Sukses Gelar Katchafest, TT Beach Club Berkomitmen Bangkitkan Pariwisata Bali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Perhelatan akbar Katchafest sukses digelar pada 6 Agustus 2022, di area Pantai Melasti, Bali. Katchafest diharapkan turut mendongkrak kebangkitan pariwisata di Pulau Dewata.Ribuan penonton baik lokal maupun wisatawan domestik, dan mancanegara membanjiri Katchafest, festival reggae terbesar di Indonesia. Bahkan hampir 70 persen penonton yang datang didominasi warga mancanegara.Dibuka oleh band reggae lokal ternama Ulu Roots, mampu menyedot antusiasme para penonton yang hadir di lokasi sejak siang hari. Dilanjutkan penampilan Ras Muhamad, Duta Reggae Indonesia ini memang kehadirannya sangat dirindukan penggemar. Para penonton pun banyak yang tak segan bergoyang dan bernyanyi bersama.Penampil berikutnya merupakan bintang tamu yang amat ditunggu-tunggu, Katchafire. Band reggae asal New Zealand ini berhasil menghipnotis mata ribuan penonton. Sederet lagu favorit mulai dari One Love, Get Away, hingga lagu 'kebangsaan reggae' Three Little Birds memukau seluruh penonton.Selain dimanjakan dengan gemerlap bintang reggae terkemuka, TT Beach Club juga menyediakan Food and Drink Station di FnB area, dengan suguhan cocktails, mocktails, pizza, dan beberapa menu favorit TT Beach Club.Kesuksesan Katchafest dinilai menjadi pembuktian komitmen TT Beach Club untuk turut memajukan pariwisata Bali. Bahkan, lebih dari itu bahwa ajang ini menjadi awal dari serangkaian perjalanan panjang TT Beach Club dengan menyandang identitas baru yang lebih kuat.