Album Baru SHINee Puncaki Tangga Lagu iTunes

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Boy group asal Korea Selatan SHINee baru saja comeback dengan album yang berjudul Don't Call Me. Mereka pun berhasil puncaki tangga lagu iTunes lewat album terbaru mereka.Dilansir dari Soompi, album studio ketujuh grup itu dirilis pada Senin, 22 Februari 2021. Setelah dirilis, album ini naik ke No. 1 di tangga lagu Album Teratas iTunes, setidaknya di 45 wilayah.Wilayah tersebut termasuk di Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Singapura, Brasil, India, Malaysia, Meksiko, Indonesia, Filipina, Spanyol, Thailand, dan negara lainnya.Selain itu, album tersebut menduduki puncak tangga lagu penjualan album digital di QQ Music China dan Kuwo Music. Juga masuk ke daftar tangga lagu Top 100 Line Music Album di Jepang.Di sisi lain, lagu berjudul "Don't Call Me" menduduki peringkat No. 1 di tangga lagu untuk musik realtime Korea. Di antaranya, Bugs, Genie, dan Vibe.Comeback SHINee kali ini menghebohkan para Shawol (panggilan untuk penggemar SHINee). Album Don't Call Me yang rilis di tahun ini berisi sembilan lagu dari berbagai genre musik.SHINee telah vakum hampir tiga tahun untuk kemudian comeback dengan dihujani banyak perhatian dan cinta dari Shawol. Sebelumnya, SHINee merilis album terakhir bertajuk The Story of Light pada Mei 2018.(ELG)