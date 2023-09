Putri Ariani Tampil Memukau Di Semifinal AGT 2023, Juri: Sempurna!

Komentar Juri AGT 2023 untuk Penampilan Putri Ariani

Putri Ariani di babak semifinal AGT 2023. Foto: YouTube





Jakarta: Putri Ariani menyanyikan lagu I Still Haven’t Found What I’m Looking For di semifinal America’s Got Talent (AGT) 2023 di Los Angeles, Amerika Serikat, hari ini, Rabu, 6 September 2023. Penampilannya dipuji sempurna oleh juri.Putri Ariani kembali membuat masyarakat Indonesia bangga. Pasalnya, penampilannya di babak semifinal AGT 2023 lagi-lagi sukses membuat para juri terpukauPada babak tersebut, Putri Ariani membawakan lagu I Still Haven’t Found What I’m Looking For sambil bermain piano. Penyanyi berusia 17 tahun itu mengenakan gaun berwarna emas yang senada dengan jilbabnya.Sepanjang penampilan, penonton yang menyaksikan Putri Ariani secara langsung kerap menunjukkan rasa kagumnya dengan bertepuk tangan. Tak hanya itu, para juri pun tampak terkesima dengan Putri.Keempat juri, yakni Simon Cowell , Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel bahkan memberikan standing ovation di akhir penampilan Putri Ariani. Salah satu juri, Sofia Vegara, menyebut penampilannya tak memiliki kekurangan apapun.“Saya rasa saya tidak pernah mendengar sesuatu lebih indah dalam hidup saya. Notasi dan perasaannya membuat kita merasa luar biasa. Penampilan yang sempurna!” seru Sofia.Simon Cowell mengungkapkan bahwa dia kehabisan kata-kata saking terkesimanya dengan Putri Ariani. Ia memuji suara indah remaja kelahiran Bangkinang, Riau tersebut.“Saya kehabisan kata-kata saat ini. Betapa indahnya suara Anda, betapa indahnya versi lagu ini. Momen seperti inilah mengapa saya masih melakukan pekerjaan ini,” puji Simon.Howie Mandel juga memuji penampilan Putri Ariani yang dinilai sempurna. Sementara itu, Heidi Klum mengatakan suara Putri seperti suara seorang malaikat.“Mungkin seperti ini suara seorang malaikat. Saya harap Bono (vokalis U2) bisa mendengarnya,” ujar Heidi Klum.