Sudah Tayang, Ini Link Nonton Penampilan Putri Ariani di Semifinal AGT 2023

Jakarta: Putri Ariani tampil di babak semifinal America’s Got Talent (AGT) 2023 hari ini Rabu, 6 September 2023. Penampilan Putri sudah dapat ditonton di Indonesia pagi ini.Putri Ariani melaju ke babak semifinal atau live show AGT 2023 setelah di babak audisi mendapat Golden Buzzer. Putri naik ke panggung AGT 2023 pada 5 September waktu setempat atau 6 September waktu Indonesia.Penampilan Putri ini disiarkan secara langsung di NBC secara live streaming. Meski begitu masyarakat di Indonesia tetap bisa menyaksikan penampilan Putri di YouTube setelah penayangan di NBC.Link Nonton Penampilan Putri Ariani di Semifinal AGT 2023Link nonton penampilan Putri Ariani di live show dapat dilihat di kanal YouTube NBC. Klik di sini link penampilan Putri Ariani di semifinal AGT 2023.Di babak live show ini Putri Ariani membawakan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For yang dipopulerkan oleh band U2. Penyanyi 17 tahun itu tampil mengenakan gaun berwarna emas. Penampilannya diawali dengan sorotan lampu yang mengarah kepadanya dan grand piano.I have climbed the highest mountainsI have run through the fieldsOnly to be with youOnly to be with youI have run, I have crawledI have scaled these city wallsThese city wallsOnly to be with youBut I still haven't foundWhat I'm looking forBut I still haven't foundWhat I'm looking forI have kissed honey lipsFelt the healing in her fingertipsIt burned like fireThis burning desireI have spoke with the tongue of angelsI have held the hand of a devilIt was warm in the nightI was cold as a stoneBut I still haven't foundWhat I'm looking forBut I still haven't foundWhat I'm looking forI believe in the Kingdom ComeThen all the colours will bleed into oneBleed into oneBut yes, I'm still runningYou broke the bonds and you loosed the chainsCarried the cross of my shameOf my shameYou know I believe itBut I still haven't foundWhat I'm looking forBut I still haven't foundWhat I'm looking forBut I still haven't foundWhat I'm looking forBut I still haven't foundWhat I'm looking for.