Antusiasme Penonton Konser Westlife di ICE BSD

Boyband asal Irlandia, Westlife gelar konser di Indonesia, tepatnya di International Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan pada Kamis, 9 Februari 2023. Konser bertajuk The Wild Dreams Tour 2023 ini dimulai pukul 19.00 WIB.Pada hari ini, terlihat para penggemar Westlife atau Westlifers antusias menunggu idola mereka tampil di atas panggung. Antrean mengular sejak pukul 12:00 WIB dimulai dari penukaran tiket.Selagi menunggu gerbang masuk ke venue dibuka, para penonton mengantri booth foto. Antusiasme Penggemar juga membuat antrean panjang untuk bisa berfoto papan bergambar personel Westlife.Mark, Kian, Shane dan Nicky siap membuat penggemar bernostalgia. Salah satu penggemar, Dina mengatakan sudah mengidolakan Westlife sejak SMP. Bukan hanya satu tapi seluruh personel boyband tersebut.Saking sukanya dengan Westlife, Dina sampai kesulitan memilih lagu untuk didengarkan malam ini."Sebenarnya semuanya sih aku suka. Sulit banget sih untuk milih lagunya tapi yang penting itu 'My Love', 'If I Let You Go', semuanya deh," ujar Dina saat ditemui di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis, 9 Februari 2023.Dina juga turut ikut mengantre untuk bisa berfoto di booth yang disediakan.Sebelumnya, saat mengetahui penjualan tiket konser di Jakarta pada September 2022 ludes terjual dalam kurun waktu 24 jam, Westlife memutuskan untuk menambah jadwal konsernya.Dalam konser Westlife kali ini, dibuka dengan penampilan spesial dari Judika Sitohang membawakan lagu 'Beautiful in White'.