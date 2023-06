Harga Tiket Konser One Ok Rock di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

One Ok Rock akan menggelar konser di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada 29 September 2023. Promotor AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm pun telah mengumumkan jadwal penjualan dan harga tiket konser melalui laman media sosial resmi mereka.Ada lima kategori tiket yang disediakan yang bisa dibeli mulai Sabtu, 10 Juni, melalui laman oorinjakarta2023.com. Berikut rinciannya:Adapun harga tiket di atas belum termasuk biaya pajak 15%, biaya platform 5%, dan kemungkinan biaya tambahan lainnya.Status pemegang tiket konser One Ok Rock di Jakarta 2020Sebelumnya, One Ok Rock dijadwalkan manggung di Istora Senayan, Jakarta, pada Mei 2020. Namun, konser tersebut terpaksa harus ditunda karena pandemi Covid-19.Dilihat dari unggahan lainnya, pihak promotor menjelaskan kalau tiket konser One Ok Rock Jakarta 2020 yang belum di-refund masih tetap berlaku untuk konser September mendatang."PEMBERITAHUAN PENTING. Tiket ONE OK ROCK Eye of the Storm Asia Tour 2020 Jakarta yang belum di-refund tetap berlaku untuk ONE OK ROCK Luxury Disease Asia Tour 2023 di Jakarta pada tanggal 29 September 2023 di Beach City International Stadium."