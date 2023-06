The Beatles akan Rilis Lagu, Gunakan AI untuk Vokal John Lennon

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar mengejutkan datang dari legenda musik dunia The Beatles. Meski band ini sudah puluhan tahun bubar, tetapi Paul McCartney mengabarkan bahwa grupnya itu akan merilis lagu baru.Dalam wawancara dengan BBC Radio 4, McCartney mengatakan bahwa lagu The Beatles itu akan dirilis akhir tahun ini."Kami sedang menyelesaikan dan akan rilis tahun ini," ujar McCartney.McCartney tidak menyebut judul lagu itu, tetapi besar kemungkinan lagu itu berjudul "Now and Then."Dilansir dari Music-News, lagu itu ditulis oleh Lennon. Adalah Yoko Ono yang memberikan demo rekaman format kaset bertuliskan "For Paul" titipan almarhum suaminya itu kepada McCartney, pada 1994. 14 tahun setelah kepergian Lennon.Tadinya, lagu itu akan masuk ke dalam proyek "Antologi" film dokumenter, album dan buku The Beatles. Tetapi akhirnya lagu "Real Love" dan "Free as a Bird" dari rekaman yang sama yang dipilih.Gilanya, dengan kecanggihan AI (Artificial Intelligence), suara Lennon dalam demo kaset itu bisa dipisahkan dengan suara instrumen lain dan kemudian diolah secara digital menjadi murni vokal Lennon."(Peter Jackson) mampu mengeluarkan suara John dari kaset yang sangat kasar (audionya)."Peter Jackson sendiri merupakan sutradara dan produser film dokumenter The Beatles: Get Back."Kami memiliki suara John dan piano dan dia bisa memisahkannya dengan AI. Mereka mengatakan kepada komputer, 'Itu suaranya. Ini adalah gitar. Hilangkan gitarnya.'""Jadi, ketika kami datang untuk membuat rekaman Beatles terakhir, itu dari demo yang dimiliki John. Kami dapat mengambil suara John dan membuatnya jernih dengan AI. Kemudian kami dapat menggabungkannya dengan rekaman seperti biasa. Jadi ini memberi semacam kelonggaran," lanjut McCartney yang juga menyebut teknologi AI sebagai sesuatu yang menakutkan.Sejauh ini, belum ada tanggal pasti terkait perilisan lagu terakhir The Beatles ini. Personel tersisa The Beatles kini hanya McCartney yang berusia 80 tahun dan Ringo Starr yang berusia 82 tahun. Lennon meninggal pada 1980 setelah ditembak penggemarnya, sedangkan gitaris George Harrison meninggal pada 2001.