Titi DJ dan Andra Ramadhan Rilis Single sebagai NFT di Platform Netra

Titi DJ dan Andra Ramadhan merilis single terbarunya di platform Netra. Andra di bawah panji Andra Ramadhan Project merilis lagu berjudul "You're Not Alone".Sementara Titi DJ baru saja merilis lagu "To Lose" sebagai jawaban dari tantangan warganet untuk menimpali lagu "Hati-Hati di Jalan" oleh Tulus. Perilisan lagu di platform royalty-sharing NFT ini, membuat Titi DJ sukses menjadi musisi perempuan pertama di Asia yang membagikan kepemilikan atas lagu dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT)."Sebagai lagu yang lahir dari inisiatif netizen, sudah sewajarnya lagu tersebut juga dimiliki oleh Netizen. Dengan merilis lagu 'To Lose' sebagai NFT di Netra, lagu yang merupakan tantangan dari netizen ini dapat dimiliki oleh netizen juga. Jadi bisa dibilang ini lagu dari netizen untuk netizen," kata Titi DJ.Pembeli yang membeli NFT berjudul "To Lose" yang menampilkan patung marmer bergambar wajah Titi DJ di situs netra.live akan ikut mendapatkan sebagian keuntungan setiap kali lagu "To Lose" diputar di berbagai platform streaming seperti Spotify, Youtube, Apple Music, TikTok, dan sebagainya.Hal serupa juga dilakukan Andra Ramadhan. Gitaris Dewa19 itu merilis NFT pertamanya dengan single terbaru Andra Ramadhan Project yang berjudul "You’re not Alone". Single tersebut sudah dapat dinikmati di seluruh platform streaming musik digital, dan juga dapat dimiliki netizen melalui NFT."Dengan positifnya dukungan untuk gerakan decentralized music ini, kami akan terus berjuang dan akan terus berinovasi untuk membantu musisi dan memajukan ekosistem musik tanah air," kata Setiawan Winarto selaku CEO Netra.Sementara itu, Bryan Blanc, COO Netra, mempresentasikan roadmap beserta fitur-fitur yang akan ada di Platform Netra ke depannya. Mulai dari teknologi royalty-sharing yang semakin transparan, 1 of 1 NFT Auction, hingga tiket NFT profit-sharing.Fitur Netra NFT Auction 1 of 1 ini akan dicoba pertama kali oleh Indra Lesmana pada akhir bulan ini dengan EP yang berjudul "In The Moment". EP ini terdiri dari empat lagu yang direkam secara langsung pada konser solo piano improvisasi Indra Lesmana. Selain menawarkan 30% royalty-sharing, Indra Lesmana juga akan memberi bonus tiket VIP untuk konsernya yang akan datang kepada pemenang lelang NFT tersebut.