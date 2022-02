NIKI Rilis Film Pendek Mengharukan yang Diadaptasi dari Lagu Every Summertime

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi, penulis lagu, dan produser kelahiran Jakarta yang berbasis di Los Angeles, NIKI, meluncurkan film pendek baru untuk single-nya yang viral,“Every Summertime”.Video dibuka dengan gambar sepasang kekasih muda yang merayakan hari jadinya di Los Angeles pada tahun 1970-an. Sang perempuan muda memberikan pasangannya sebuah kotak hadiah yang dibungkus dengan indah, berisi sepasang sepatu mewah. Lalu, penonton diajak kembali ke masa kini untuk mengikuti seorang pria tua yang berdandan rapi di Chinatown untuk ulang tahun pernikahannya yang ke-50. Saat berjalan menyusuri lingkungan sekitar tempat tinggalnya tersebut, kita diingatkan pada masa lalunya sebagai pasangan muda yang jatuh cinta di awal film. Tayangan video musik ini diakhiri dengan ketibaan pria tua tersebut di sebuah lokasi ikonik, Chinatown Central Plaza, menarikan koreografi yang luar biasa indah untuk mengenang mendiang istrinya.“Every Summertime: A Love Story” disutradarai oleh Daniel Cloud Campos, pelaku kreatif visioner yang juga mengerjakan sejumlah video ikonik rilisan 88rising seperti “Indigo” dari NIKI, “100 Ways” oleh Jackson Wang, serta “Stay The Night” dari Zedd & Hayley Williams dan “Emperor’s New Clothes” oleh Panic! at the Disco. “Every Summertime” — ditulis dan diproduksi oleh NIKI bersama kolaborator lamanya Jacob Ray — adalah lagu cinta riang dengan nada-nada nostalgik yang mengingatkan pendengar akan musik R&B dan soul klasik.“Every Summertime” terus mendominasi berbagai tangga lagu dan layanan streaming, mencapai lebih dari 95 juta streams hingga saat ini serta masuk ke berbagai daftar putar Spotify termasuk “Today's Top Hits,” “Pop Rising,” “Good Vibes,” “It's A Hit!,” “ Hot Hits” (Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura), “big on the internet”, “Viral Hits”, “The Pop List”, dan banyak lagi hingga menjangkau 62,5 juta pendengar. Lagu ini juga telah mencapai puncak posisinya di peringkat #74 pada Spotify Global Daily 200, #1 pada Spotify Indonesia Daily Top 200, dan #1 pada Apple Music Indonesia All Genres. Pencapaian digital lainnya untuk trek ini adalah lebih dari 1,7 juta unggahan TikTok yang dibuat oleh penggemar dengan total lebih dari 2,2 miliar views, serta lebih dari 189K unggahan Instagram Reels.“Every Summertime” dirilis sebagai single utama dari soundtrack resmi untuk film Shang-Chi dan The Legend of The Ten Rings keluaran Marvel Studios, melalui Marvel Music/Hollywood Records dan Interscope Records. Soundtrack berjudul Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album ini dikerjakan oleh kolektif musik pionir 88rising — platform musik terkemuka untuk seniman Asia dan Asia-Amerika di seluruh dunia — sebagai produser eksekutif, mencakup trek produksi asli serta lagu-lagu yang terinspirasi oleh film tersebut.Momentum kesuksesan single “Every Summertime” ini turut mengikuti keberhasilan salah satu lagu terbaru NIKI, “Split”, dari album kolaborasi Head In The Clouds 3 mendatang, instalasi ketiga yang menggemparkan dari 88rising dalam usahanya membangun dunia musik yang menyatukan seniman-seniman kenamaan baru dari Timur hingga Barat. Sebuah trek retro slowburn, lengkap dengan permainan steel guitar dan suara serak NIKI yang manis di telinga, “Split” menampilkan kekuatan artistik seniman berusia 23 tahun tersebut dalam mengisahkan sakitnya rasa terbelah di antara dua dunia dan dua rumah. Seperti lagu-lagu NIKI lainnya yang digemari publik, “Split” meninggalkan kesan mendalam pada diri setiap pendengarnya.Bulan November lalu, NIKI tampil pada Head in the Clouds Festival gelaran 88rising di California dengan set yang spektakuler. Penampilan tersebut mendapat banyak pujian, antara lain dari MTV, Flaunt, dan The AV Club yang menobatkannya sebagai “goddamn superstar.”