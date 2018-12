Sound of Humanity, Persembahan Jazz untuk Kemanusiaan

Kota Mataram akan menjadi tempat penyelenggaraan Mataram Jazz and World Music Festival 2018. Kolaborasi musisi jazz nasional dan lokal itu akan digelar pada 8-9 Desember 2018, di Lapangan Sangkareang.Kegiatan yang bertajuk Sound of Humanity itu merupakan bagian kampanye MoveOn. Mengingat Lombok belum lama ini dilanda bencana gempa bumi."Acara ini kami hajatkan untuk semua pihak serta masyarakat yang terlibat selama penanggulangan gempa," kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 Desember 2018.Diharapkan kampanye MoveOn bisa membantu menghilangkan trauma yang dirasakan masyarakat, sehingga kehidupan di Lombok segera pulih seperti sedia kala.Mataram Jazz and World Music Festival 2018 juga menjadi ajang reuni bagi para relawan, pegiat kemanusiaan, dan semua pihak yang terlibat, mulai dar penanganan darurat hingga pemulihan pasca gempa."Relawan, TNI, Polri, BNPB, BPBD, lembaga kemanusiaan, dan semua yang terlibat sejak awal gempa rasanya perlu kita kumpul bersama dalam suasana santai. Nah, event inilah yang menjadi ajang kita kumpul bersama," katanya.Tidak hanya sekadar menyaksikan hiburan, Mataram Jazz and World Music Festival 2018 akan diisi stan bazar di sekitar lokasi.Sementara itu, Ketua Panitia Mataram Jazz and World Music Festival 2018 Imam Sofian menambahkan, kegiatan ini dirancang oleh para seniman yang sekaligus relawan. Menurutnya, para seniman sangat aktif memberikan dan menyalurkan kepada korban."Refleksi pengalaman menjadi relawan itu memotivasi kami untuk menggelar event ini," kata Imam.Dalam event ini, panitia yang tergabung dalam Bandini Production menghadirkan musisi dari dalam dan luar Kota Mataram. Musisi yang hadir adalah Tohpati Ethnomission (jakarta), Jason Ranti (Jakarta), Dua Drum (Jakarta)Astrid Sulaiman Quartet (Ubud).Selanjutnya, Jazz Muda Indonesia feat Agis Kania (Jakarta) Ary Juliant (Mataram), Sura Dipa (Mataram), Cerita Fatmawati (Jakarta), Jazz Double Quartet / Jadeq (Mataram), Sambava (Sumbawa), Neo Decker (Mataram), Pesawat Kertas (Mataram) One & Flower (Mataram), Don’t Tell Mom (Mataram), Pelita Harapan Jazz Project feat JKR (Mataram)"Komitmen awal kami setiap menghelat acara selalu memberi panggung bagi musisi Nusa Tenggara Barat," kata Imam.(ROS)