Konser Mengenang Mendiang Bassist Navicula Digelar 6 April 2018

Bassist Navicula, Made Indra, telah berpulang pada 26 Maret lalu akibat kecelakaan mobil yang terjadi pada 23 Maret 2018, di Gianyar, Bali.Dalam kecelakaan itu, kekasih Made, Afiriana Dewi turut meninggal.Untuk mengenang kepergian Made dan Afi, sekaligus menggalang dana bantuan, sebuah konser amal bertajuk True Romance - A Memorial Concert for Made and Afi.Acara itu akan diselenggarakan di Lapangan Parkir TVRI Renon, Denpasar, mulai pukul 19:00 WITA, dengan donasi masuk Rp25 ribu. Seluruh donasi itu nantinya akan disumbangkan kepada keluarga almarhum.Mereka yang akan tampil dalam konser ini adalah Superman Is Dead, Joni Agung, Lolot Band, Nosstress dan The Dissland.Dari informasi yang dihimpun Medcom.id, kremasi jenazah Made dilakukan pada Selasa, 3 April 2018. Proses pembakaran dimulai pukul 12:30 WITA. Abu hasil bakaran akan dilarung ke Pantai Matahari Terbit, Sanur, Bali.(ASA)