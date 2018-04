Arctic Monkeys Rilis Album Keenam, Tranquility Base Hotel & Casino

Grup musik indie-rock Arctic Monkeys siap melepas album terbarunya bertajuk Tranquility Base Hotel & Casino pada 11 Mei mendatang.Butuh lima tahun untuk para penggemar menantikan karya terbaru Alex Turner dan kawan-kawan, setelah sebelumnya Arctic Monkeys rutin menerbitkan album tiap dua sampai tiga tahun.Teaser album Tranquility Base Hotel & Casino berdurasi 42 detik dirilis melalui YouTube.Dilansir NME, band indie asal Sheffield itu memaparkan cuplikan info seputar ide cerita beberapa judul lagu dalam album terbaru.Seperti singel Four Out of Five bercerita tentang 'Monyet' yang hilang dari bagian Arctic Monkeys dan kesalahan yang tersisa yang mereka kenang sejak pemain bas mereka, Andy Nicholson keluar pada 2006.Pada nomor lagu Science Fiction bercerita tentang jenis film favorit sang penabuh drum Matt Helders.Batphone tersinpirasi dari sebutan Alex Turner kepada member Arctic Monkeys. Sebutan ini kerap digunakan ketika akan memanggil mereka latihan bersama di studio musik.Dan jangan salah, pada singel She Looks Like Fun sama sekali tidak bercerita tentang Alex Chung yang sempat menjalin hubungan spesial bersama Alex Turner, meski keduanya sempat dikabarkan rujuk pada November tahun lalu.Tranquility Base Hotel & Casino yang sekaligus menjadi judul album keenam Arctic Monkeys terinspirasi dari sebuah tempat impian dengan nama serupa yang menyajikan minuman 'bloody mary' dari Henderson's Relish, dengan roller coaster besar yang melewati replika venue boardwalk.Total 11 judul lagu yang dikemas dalam album ini di antaranya Star Treatment, One Point Perspective, American Sports, Tranquility Base Hotel & Casino, Golden Trunks, Four Out of Five, The World’s First Ever Monster Truck Front Flip, Science Fiction, She Looks Like Fun, Batphone dan, The Ultracheese.(ASA)