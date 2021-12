Raisa Bakal Berikan Penampilan Spesial di The Papandayan Jazz Festival 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PEN)

Penyanyi Raisa Andriana akan tampil dalam acara The Papandayan Jazz Festival (TPJF) 2021. Ia pun membocorkan akan memberikan penampilan spesial dalam konser musik yang diadakan virtual tahun ini."Pendapatku (tentang TPJF 2021) keren banget, line-upnya juga keren-keren baget dan aku senang banget bisa masuk line-up tahun ini," ujar Raisa kepada Metro TV."Aku juga menyiapkan yang spesial. Jadi semua aransemennya baru, khusus untuk Papandayan Jazz. Di sini pertama kali," ungkapnya.Pelantun lagu "Tentang Dirimu" ini pun berharap agar konser musik Indonesia seperti The Papandayan Jazz Festival 2021 terus ada. Juga dengan menampilkan musisi lokal."Harapannya, semoga musisi-musisi lokal makin diperhitungkan dan makin banyak acara-acara dengan keberagaman musik kayak begini dan yang pasti musisi lokal jadi tuan rumahnya sendiri," tuturnya.Tahun ini, The Papandayan Jazz Festival akan dimeriahkan oleh Slank, Raisa, Fariz RM, Nissan Fortz, New Blood, Ardhito Pramono, dan Kafin Sulthan. Serta para finalis nasional dan internasional dari TP Jazz International Competition 2021.TPJF dilaksanakan pada Sabtu, 11 Desember dan Minggu, 12 Desember 2021 mulai pukul 17.00-20.30 WIB. Tersedia tiga kategori tiket untuk para calon penonton yang bisa dibeli melalui loket.com, atau GoTix.Kategori pertama ialah 2 Days Pass Access seharga Rp91.212 dan dapat mengakses acara pada 11–12 Desember 2021 secara streaming di GoPlay. Kemudian, kategori Stay&Fest seharga Rp981.212 dengan paket menginap satu malam open date di The Papandayan Bandung dan tiket TPJF pada 11–12 Desember 2021, berlaku untuk satu orang.Kategori terakhir, Eat & Fest seharga Rp251.212. Penonton mendapatkan satu open date voucher untuk Thematic Weekly Buffet di Pago Restaurant The Papandayan dan tiket TPJF pada 11–12 Desember 2021, berlaku untuk satu orang.