Lagu yang Menyuarakan Isu Rasial

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Childish Gambino - This Is America

2. Rage Against The Machine – Killing In The Name (1992)

3. Public Enemy - Fight The Power (1989)

4. James Brown - Say It Loud (I’m Black And I’m Proud) (1968)

5. Seringai - Sekarang Atau Nanti

Belakangan beberapa wilayah di Amerika Serikat (AS) tengah bergejolak diwarnai aksi demonstrasi. Hal itu bermula setelah polisi di negara bagian Minnesota membunuh salah satu warga kulit hitam bernama George Floyd.Pembunuhan yang dilakukan polisi dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan sekaligus bentuk rasisme yang masih terjadi di negara paman sam. Aksi demonstrasi mulanya terjadi di Minnesota, kemudian menyebar hingga ke 30 kota lain di Amerika Serikat.Selain turun ke jalanan, sebetulnya bentul demonstrasi bisa dilakukan dengan cara lain seperti melalui lagu. Ambil misal lagu (White Man) in Hammersmith Palais garapan band The Clash.Lagu tersebut memuat protes yang menyuarakan pesan anti-kekerasan, rasisme hingga membahas keadaan distribusi kekayaan di Inggris tahun 1978.Tak hanya The Clash, terdapat banyak musisi lain yang menuangkan aksi protesnya ke dalam lirik lagu. Berikut beberapa lagu yang menuangkan protes terkait isu rasisme yang dituangkan ke dalam lagu.This Is America merupakan lagu besutan musisi Childish Gambino. Lirik lagunya menyinggung soal kekerasan dengan senjata api, rasisme, dan diskriminasi di Amerika Serikat. Lagu ini memenangkan penghargaan sebagai Song of the Year di Grammy Awards 2019.Killing in the Name merupakan lagu protes yang disuarakan band rock Amerika Serikat, Rage Against the Machine. Lagu ini berisikan lirik tentang revolusi melawan rasisme institusional dan kebrutalan polisi.Killing In the Name secara luas diakui sebagai lagu khas dari band Rage Against The Machine karena liriknya tajam nan satire. Lagu ini juga terkenal karena alunan riff gitarnya yang khas.Fight The Power merupakan sebuah lagu grup hip hop Amerika bernama Public Enemy yang dirilis pada musim panas 1989 di Motown Records. Lagu ini mengandung lirik yang membicarakan isu ketegangan rasial hingga hak-hak sipil warga kulit hitam di Amerika Serikat.Lagu Say It Loud - I'm Black and I'm Proud merupakan lagu funk yang dinyanyikan musisi James Brown pada tahun 1968. Dalam lagu itu, Brown membahas prasangka terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat dan perlunya pemberdayaan warga kulit hitam.Sekarang Atau Nanti merupakan lagu yang digarap band High octane rock, Seringai, di album Seperti Api(2018). Sekarang Atau Nanti serta seluruh lagu di album ini mengangkat tema gairah kemandirian, tragedi 1965, kabar bohong (hoax), debat kusir, kecerdasan buatan, anti-fasisme, rasisme, hingga seksualitas.(ELG)