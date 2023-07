Begini Jadinya Lagu The Reason-Hoobastank Dicover Jadi Berbahasa Spanyol dengan Musik Dansa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lirik La Razon- David Y Fernando Feat Solido

(RUL)

Jakarta: Musisi David Y Fernando berkolaborasi dengan Solido membuat cover lagu The Reason dari Hoobastank menjadi berbahasa Spanyol yang sukses mencuri perhatian netizen. Lagu dengan judul La Razon itu sudah di-streaming lima ratus ribu kali di Spotify.Menariknya, selain mengubah lirik lagu menjadi bahasa Spanyol, David Y Fernando dan Solido membawakan lagu ini dengan genre yang jauh berbeda. Jika Hoobastank membawakan dengan genre alternative rock, David Y Fernando dan Solido melantunkan La Razon dengan genre musik cumbia.Musik cumbia merupakan genre musik yang populer di Amerika Latin, termasuk Amerika Tengah, dan Meksiko. Genre musik ini digunakan untuk musik dansa. Alat-alat musik yang digunakan dalam musik cumbia ini, antara lain perkusi, gitar, dan piano.Kolaborasi apik David Y Fernando dengan Solido dengan musik cumbia ini pun sukses membuat penikmat musik menyukai cover tersebut. Meski berbahasa Spanyol tidak perlu melihat terjemahan untuk mengerti lirik lagu La Razon.Video klip mereka pun kini sudah ditonton lebih dari 200 ribu kali di YouTube. Video tersebut juga banyak mendapat komentar positif dari netizen.“Aku tidak berbicara bahasa Spanyol, tapi aku tahu setiap kata dari versi original dan ini luar biasa. Membawakan dengan bagus lagu yang sudah bagus,” tulis @nl**.“Satu-satu momen saya dapat mendengarkan musik Meksiko dan tahu persis apa yang mereka katakan,” balas @jo***.“Lagu ini sangat bagus. Saya suka ketika sebuah lagu di-cover dengan sempurna dalam gaya (musik) dan bahasa yang berbeda,” tulis @tyl***.Potongan video klip La Razon ini juga viral di media sosial mulai dari TikTok sampai Instagram. Saking ramainya, akun resmi Instagram Hoobastank @hoobastank ikut berkomentar di unggahan akun @sicknewworld. @hoobastank membalas akan membawakan The Reason versi i David Y Fernando feat Solido di konser mereka tahun depan.“Ini versi yang kami mainkan tahun depan,” tulis @hoobastank.(Reaksi Hoobastank viral lagu The Reason versi Spanyol sumber: Instagram)Se que no soy perfectoHay tantas cosas que no quise hacerPero sigo aprendiendoHoy solo se que yo te hice sufrirAntes de irte dejame decirQue hoy por fin encounterLa razon para miPara cambiar lo que fuiUna razon para seguirY la razon eres tuPerdon por lastimarteEs algo que jamas podre olvidarAquel dolor que sentisteSolo quería poderlo borrarPara decirte toda la verdadQue hoy por fin ya encounterLa razon para miPara cambiar lo que fuiUna razon para seguirLa razon eres tuLa razon eres tu(x3)Se que no soy perfectoHoy solo se que yo te hice sufrirAntes de irte dejame decirQue hoy por fin encontreLa razon para miPara cambiar lo que fuiUna razon para seguirY la razon eres tuUna razon para mostrarMis sentimientos de verdadUna razon para empezarY la razone eres tu