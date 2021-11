Rumah Masa Kecil Personel The Beatles Dilelang, Ditaksir Laku Rp3,8 Miliar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

George Harrison merupakan seorang gitaris dari band legendaris The Beatles. Pada tahun 1949, ia pindah rumah ke 25 Upton Green di Speke, Liverpool. Di kota itulah ia bertemu dengan John Lennon dan Paul McCartney.Lebih lanjut lagi, Di rumah itu, mereka berlatih bersama sebagai The Beatles. George dan keluarga memutuskan untuk pindah rumah pada tahun 1962 tepat saat kesuksesan besar The Beatles mulai terlihat.Pelelang Paul Fairweather mengatakan property tiga kamar ini memiliki harga yang miring dengan estimasi antara GBP160 ribu hingga GBP200 ribu, atau sekitar RP3,8 miliar.Rumah dengan teras tengah itu terakhir dipasarkan tujuh tahun lalu, ketika dibeli oleh seorang penggemar Beatles seharga GBP156 ribu atau sekitar Rp3 miliar. Meskipun telah ada renovasi, rumah tersebut mempertahankan beberapa fitur asli, termasuk bak mandi, wastafel, pintu dan bangunan luar. Paul Fairweather mengatakan."George belajar bermain gitar di rumah ini dan foto-foto pertemuan grup itu (The Beatles) di sana pada awal 1960-an sangat menakjubkan untuk dilihat."Fairweather berharap dengan rilisnya film dokumenter The Beatles: Get Back oleh sutradara Lord of the Rings Peter Jackson akan menghasilkan lebih banyak minat dalam penjualan.(Ifdal Ichlasul Amal)