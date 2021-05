88Rising Umumkan Jadwal Festival Head In the Clouds 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Label musik 88Rising mengumumkan dua kabar gembira sekaligus. Mereka memastikan akan menggelar Festival Head In the Clouds tahun ini.Tahun 2021 menandai pertama kalinya Festival Head in the Clouds digelar selama dua hari. Festival yang dimulai tahun 2018 ini sempat tertunda karena pandemi melanda tahun lalu. Pada tahun 2018, Festival Head In The Clouds mampu memperoleh perhatian dari 10.000 penonton dan naik menjadi 22.500 penonton di tahun 2019.Tahun ini sekaligus menandai adanya pembaruan lokasi untuk festival tersebut, bertempat di The Rose Bowl, Brookside, Pasadena, CA. Di tahun-tahun sebelumnya, Festival Head in the Clouds digelar di Los Angeles State Historic Park, menampilkan para bintang dari komunitas keturunan Asia, termasuk penampilan dari Joji, Rich Brian, Higher Brothers, Anderson .Paak, iKON, Zion.T, dan lainnya."Kami sangat antusias dapat membawa kembali festival musik Asia terbesar di dunia ke lokasi baru di Los Angeles, tepat di luar Rose Bowl yang bersejarah. Kami dari 88rising dan tim Goldenvoice akan berusaha keras dalam menggarap proyek ini agar dapat memberikan pengalaman yang sempurna bagi para penggemar, mulai dari penampilan para penyanyi, sisi produksi hingga makanan. Kami tidak sabar untuk menyambut semua orang di sana," kata pendiri 88rising, Sean Myashiro dalam keterangan tertulisnya.Tiket prajual Head In the Clouds 2021 sudah bisa dibeli mulai 28 Mei 2021, sementara penjualan umum dibuka pada 3 Juni 2021.Proses registrasi sudah dibuka sekarang untuk akses eksklusif presale & tiket dengan harga terendah dari Trust Us Presale bagi penggemar. Presale dimulai pada 28 Mei dengan penjualan umum dibuka pada 3 Juni 2021.Pada Trust Us Presale, tiket akan dijual seharga USD199+ (sekitar Rp 2,8 juta+) untuk tiket masuk selama 2 hari dan USD349+ (sekitar Rp5 juta+) untuk kelas VIP selama 2 hari.Sementara itu, pada Trust Us on Sale, tiket akan dibanderol dengan harga USD225+ (sekitar Rp 3,3 juta+) untuk 2 hari dan $375 USD (sekitar Rp 5,5 juta+) untuk VIP. Daftar lengkap Festival Head In The Clouds 2021 akan diumumkan secepatnya.(ELG)