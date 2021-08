Alasan Tom Morello Aransemen Ulang Lagu AC/DC di Album Solo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tom Morello telah merilis aransemen ulang hit "Highway to Hell" milik grup rock asal Australia, AC/DC. Single aransemen ulang ini akan masuk ke dalam album solo Tom yang akan dirilis 15 Oktober mendatang, The Atlas Underground Fire.Dalam wawancara eksklusif bersama Medcom.id, Tom menjelaskan bahwa AC/DC punya pengaruh besar dalam kehidupannya. Sehingga membawakan "Highway to Hell" adalah bentuk penghormatannya bagi grup yang ikut mengubah warna musik rock dunia itu."Tentu AC/DC merupakan band besar yang sangat dekat dengan saya saat saya tumbuh dewasa. Bersamaan dengan Black Sabbath, Kiss, Led Zeppelin, dan Iron Maiden. Saya sangat nge-fans dengan mereka semua ketika saya tumbuh dewasa.""Tapi, khusus di lagu ini, saya membuat cover untuk 'Highway to Hell,' lagu klasik AC/DC dengan Bruce Springsteen dan Eddie vedder dan itu bisa terjadi, saat saya sedang tur dengan E Sreet Band di Australia, rumah bagi AC/DC, kami sedang ada di Perth, di mana tempat bagi Bon Scott, penyanyi dari AC/DC dimakamkan kami mengunjungi makamnya untuk menunjukkan respek kami, dan setelahnya saya menanyakan kepada Bruce saat menghampiri dia di bar, saya menanyakan, apakah menurutmu E Street Band dan AC/DC ini tumpang tindih? dan dia bilang, belum pernah terpikirkan sebelumnya olehnya tentang ini. dan saya mengatakan, kita sedang di Australia. jika kita akan melakukannya ini adalah waktu yang tepat. dia memiliki ide brilian untuk memulai latihan 'Highway to Hell,'" lanjut Tom.Kemudian, Tom yang terlibat bersama E Street Band dengan Bruce Springsteen membawakan "Highway to Hell" dalam pentas di Melbourne. Aksi itu disambut baik oleh lebih dari 80 ribu penonton.Aransemen ulang "Highway to Hell" direkam Tom untuk album barunya, juga bersama Bruce Springsteen dan Eddie Vedder. Selain dua nama besar itu, Tom juga melibatkan nama-nama lain dalam album solo terbarunya, antara lain Bring Me The Horizon, Chris Stapleton, Mike Posner, Damian Marley, hingga Phantogram.Simak wawancara terbaru Tom Morello bersama Medcom.id di bawah ini:(ASA)