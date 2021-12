Gitaris Jazz Muda Indonesia Daniel Dyonisius Rilis Album Debut, Mendapat Pujian Musisi Jazz Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Gitaris jazz muda Daniel Dyonisius merilis album debut bertajuk Miles to Go, pada 17 Desember 2021, bekerja sama dengan label rekaman Demajors. Album berisi tujuh lagu ini mempertemukan jazz, rock dan blues, plus interpretasi baru dari jazz standard "Stella by Starlight."Dalam proses rekaman, Daniel melibatkan Qadra Shakuhachi pada drum, dan Hanhan, pada bass. Selain itu, gitaris Dewa Budjana turut mengisi gitar dalam track "Freedom.""Daniel merupakan satu nama baru yang buat saya menarik dari cara bermain dan komposisinya. Dengan peran Qadra dan Hanhan yang kuat pada rhythm section, Miles to Go menampilkan perpaduan trio gitar yang solid,” kata Dewa Budjana, dilansir dari keterangan pers.Daniel sendiri mulai belajar bermain gitar pada usia 10 tahun. Masa kecilnya banyak terpapar dengan musik tradisional, jazz, pop, dan rock. Sejak kecil pula Daniel telah menulis musik dan melakukan berbagai eksperimen improvisasi.Kepiawaian Daniel pun mendapat perhatian dari gitaris jazz dunia, Lee Ritenour, yang turut memberikan pengalamannya dalam mendengarkan album Miles to Go.Ritenour sendiri merupakan musisi peraih Grammy Awards tahun 1985 untuk kategori Best Arrangement on an Instrumental. Pada usia yang sangat muda, 17 tahun, Ritenour telah bermain dengan legenda jazz Tony Bennett. Karier musik Ritenour di kancah jazz dunia pun cemerlang, bersama Bob James dia membentuk band Fourplay."Saya pertama kali mengetahui gitaris bertalenta Daniel Dyonisius melalui kompetisi internasional yang saya gelar, Six String Theory Competition. Saya mendengar banyak gitaris luar biasa dari seluruh dunia. Saat saya mendengar album baru Daniel Dyonisius, saya sangat senang melihat dia telah menciptakan gaya uniknya bermain gitar. Daniel mengkombinasikan penulisan lagu, aransemen, sound, dan yang paling penting bermain dengan penuh perasaan ke dalam proyeknya Miles to Go. Selamat Daniel! Album Anda berhak untuk didengar banyak orang! Teruslah bekerja dengan baik!" kata Lee Ritenour.