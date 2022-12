The Rain Pernah Nyaris Bubar, Ditinggal Manajer Ketika Terpuruk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

The Rain mengenang kisah pahit mereka. Band musik yang beranggotakan Indra Prasta (vokal), Aang Anggoro (drum), Ipul Bahri (bass), dan Iwan Tanda (gitar, vokal) itu pernah ditinggal oleh manajer ketika lagi sulit-sulitnya.Sekitar satu minggu yang lalu ketika THE RAIN sedang manggung di Salatiga, tidak disangka-sangka akan bertemu dengan manajer lamanya. Bukan tanpa sengaja, namun memang manajer lamanya itu yang mendatangi tempat manggung THE RAIN.“Ada salah satu episode yang tak terduga, ketemu mantan manajer kita yang berpisah tidak baik-baik sekitar 15 tahun lalu,” kata vokalis THE RAIN Indra Prasta dalam wawancara virtual Medcom.Indra Prasta mengatakan bahwa dulu saat berpisah dengan manajer lamanya itu tidak baik-baik. Mereka berpisah ketika THE RAIN sedang pada masa terburuknya.Banyak kejadian yang terjadi pada saat itu, di antaranya kontrak yang tidak diperpanjang dan manajer yang menghilang. Anggota THE RAIN bertemu dengan manajernya ketika hendak naik ke panggung.“Nyamperinnya beberapa menit sebelum naik panggung, tiba-tiba nongol," kata Indra Prasta."Pegang gitar, sudah siap-siap,” ujar Iwan Tanda sang gitaris sekaligus vokalis THE RAIN.Sebelum manggung, para anggota hanya sempat berpelukan. Namun, ketika sudah turun dari panggung, mereka berkumpul bersama di backstage. Di backstage, para anggota juga para manajer saling menumpahkan apa yang mengganjal di hati selama ini supaya perasaannya lebih plong.“Saling mengeluarkan unek-unek, saling memaafkan,” tutur Indra Prasta.Sebagai informasi, manajer itu adalah manajer paling awal mereka yang membantu terbentuknya formasi THE RAIN. Indra Prasta mengungkapkan bahwa yang mengganjal di hatinya adalah karena pergi tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu. Sehingga masih banyak rasa yang tersimpan. Akhirnya, kemarin semua rasa itu tersampaikan kepada sang manajer.Bahkan, Indra Prasta juga meminta maaf karena sudah menjual koleksi CD miliknya lantaran saat itu membutuhkan uang.“Saya minta maaf juga ke beliau karena menjual koleksi CD beliau yang banyak banget dulu. Karena waktu itu terdampar di Jakarta dan butuh duit,” paparnya.Kisah ini nantinya tersangkut dalam video serial yang akan dirilis mulai dari sekitar awal Desember 2022.