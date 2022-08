Kompetisi Musik The Papandayan Jazz Festival Kembali Dibuka, Total Hadiah Rp100 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tentang TP Jazz

Salah satu kompetisi dalam festival musik jazz paling dinanti hadir kembali, The Papandayan International Jazz Competition (TPJC), bagian dari program The Papandayan Jazz akan digelar tahun ini.TPJC adalah kompetisi band jazz internasional berkonsep hybrid yang diadakan secara virtual menggunakan platform konferensi online dan media sosial. Kompetisi ini terbuka untuk grup profesional dan amatir, dari segala usia di seluruh dunia dan menampilkan panel juri ternama.Musisi jazz dari seluruh dunia dapat menunjukkan bakat mereka dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan eksistensi mereka di industri pertunjukan jazz melalui kreativitas mereka, hanya dengan mengirimkan video secara online.Berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun ini kompetisi terbagi menjadi dua kategori usia yakni Youth Jazz, usia dibawah 18 tahun dan Jazz Warrior untuk usia diatas 18 tahun. Kompetisi terdiri dari 3 babak, yaitu penyisihan, semifinal dan grand final.Pendaftaran TPJC dibuka pada tanggal 10 Agustus 2022 dan penutupan pendaftaran pada 10 Oktober 2022 nanti. Untuk proses penyeleksian peserta, TPJC akan dinilai oleh juri-juri dengan format yang sama seperti tahun lalu, yakni Alto Saxophonist asal Belanda, Ben Van Gelder, musisi Jazz senior Indonesia Dwiki Dharmawan, Eq Puradireja, Venche Manuhutu dan seniman senior Bandung, Hari Pochang.Selain berkesempatan tampil di TPJF 2023, pemenang juga akan memperebutkan total hadiah sebesar 100 juta Rupiah, piala berlapis emas dan sertifikat, recording deals, dan kolaborasi dengan musisi dunia ternama.Seperti tahun sebelumnya, tahun ini TPJC kembali mendapatkan dukungan dari Pusat Kebudayaan Kerajaan Belanda Erasmus Huis. Erasmus Huis sudah sejak 2018 mendukung The Papandayan Jazz Fest, melalui dukungannya terhadap musik Erasmus Huis ingin memberikan ruang bagi seni, seniman dan kelompok Indonesia sehingga kegiatan ini bisa menjadi perekat hubungan antara kedua bangsa.Untuk informasi lebih lanjut dan panduan mengenai The Papandayan International Online Jazz Competition 2022 dapat diakses di sini TP Jazz merupakan manajemen acara program musik jazz yang diselenggarakan oleh The Papandayan Bandung dan Media Group yang dilaksanakan di Hotel The Papandayan sejak tahun 2013. Sederet nama-nama musisi Jazz ternama telah tampil di arena TP Jazz (nasional maupun internasional) menjadikan TP Jazz dideklarasikan oleh Bapak Ridwan Kamil sebagai “The address of Jazz in Bandung”.TP Jazz memiliki filosofi pemikiran dan semangat untuk memfasilitasi dan mengembangkan potensi Jazz di Kota Bandung yang diharapkan dapat mendorong kota Bandung sebagai produsen musisi dan kelompok musik handal yang akan dapat mengharumkan nama Indonesia pada tahap Internasional.TP Jazz mempunyai kegiatan yang terencana dan dilakukan berkesinambungan setiap tahun mulai dari TP Jazz Weekend, Monthly Special Performance, Six-Monthly Special Show, Road to The Papandayan Jazz Fest (TPJF), International Online Jazz Competition hingga festival tahunan The Papandayan Jazz Fest yang pada tahun ini memasuki tahun ke-8.Disamping pengelolaan musik dan tampilan band, TP Jazz ini juga dirangkaikan dengan event-event lain yang tetap bertemakan jazz, seperti kompetisi jazz online, pameran foto jazz, pasar jazz, jazz news, jazz clinic, jazz movie review, jazz for kids, dan Sunday Records Store.