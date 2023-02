Konser Sheila on 7 di Jakarta: Sebuah Perayaan Kehidupan yang Lama Hilang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Konser Sheila On 7 "Tunggu Aku di Jakarta" pada akhir pekan lalu masih membekas buat para penggemar band asal Yogyakarta itu (Sheilagank). Lewat 22 lagu yang dibawakan, Duta cs berhasil membayar lunas penantian 25.000 orang yang rindu menyaksikan penampilan mereka.Sheila On 7 mengaku bersyukur dapat mengobati kerinduan Sheilagank. Sang bassist, Adam, berharap konser Tunggu Aku di Jakarta kemarin mampu memberikan pengalaman menyenangkan sekaligus energi positif bagi para penggemar.“Melalui konser ‘Tunggu Aku Di Jakarta’ kami mencoba memberikan pengalaman dan ikatan yang lebih baik antara Sheila On 7 dengan penggemarnya.""Kami berharap energi yang coba kami hadirkan dapat dirasakan oleh semuanya, serta membawa lebih banyak kebahagiaan untuk banyak orang," ujar Adam dalam keterangan pers yang diterima Medcom.Sementara itu, CEO promotor Antara Suara, Andri Verraning Ayu, mengucapkan banyak terima kasih buat para Sheilagank yang sudah setia menunggu kehadiran Sheila On 7 di Jakarta."Kemarin adalah perayaan terhadap bagian dari ‘kehidupan’ kita yang telah lama hilang. Terima kasih telah menunggu Sheila On 7,” kata Ayu.“Semua di sini sepakat bahwa mendengarkan Sheila On 7 secara live adalah sebuah kerinduan. Selama apapun Sheila On 7 tampil di panggung, pasti akan selalu terasa kurang lama. Seberapa besar perjuangan yang diperlukan untuk nonton Sheila On 7, pasti akan tetap diusahakan," ucap Ayu."Sesulit apapun rasanya untuk bersabar, kita pasti rela menunggu Sheila On 7 dimanapun. Ini bukan tentang dengerin Sheila On 7 dari kapan, tapi tentang sampai kapan akan dengerin Sheila On 7," imbuhnya.