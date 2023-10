Soal Once, Ahmad Dhani: Berteman Iya, Berbisnis Tidak

Advertisement

Musisi Ahmad Dhani buka suara mengenai hubungannya dengan Once Mekel setelah keduanya sempat berselisih terkait masalah royalti dan bisnis. Meskipun terjadi perselisihan dalam ranah bisnis, Dhani menegaskan persahabatan mereka tetap terjaga.“Saya sama Once berteman, ya, berteman saja,” ucap Ahmad Dhani kepada awak media beberapa waktu laluMenurut Dhani perselisihan ini hanya berkaitan dengan urusan bisnis dan dia melihat Once Mekel sebagai teman yangmenyenangkan untuk diajak berbicara. Namun, Dhani juga menyatakan meskipun Once adalah teman baik, dia tidak melihatnya sebagai mitra bisnis yang cocok.“Ini soal bisnis aja, berteman oke, berbisnis no,” ucap Ahmad Dhani.Perselisihan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel bermula dari ketidaksepakatan terkait royalti lagu-lagu Dewa 19 yang dibawakan oleh Once Mekel. Dhani berdalih Once Mekel sering tampil membawakan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin dan tanpa membayar royalti, sementara menurut Once yang seharusnya membayar royalti dan semacamnya bukanlah kewajiban penyanyi melainkan pihak penyelenggara acara.Meskipun perbedaan pendapat muncul, akhirnya keduanya berhasil menyelesaikan konflik tersebut. Once berjanji untuk tidak lagi membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam penampilan solonya sebagai bentuk penyelesaian dari perselisihan tersebut.(Annisa Febyriana)