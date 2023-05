Kejutan! BTS Akan Rilis Lagu Baru untuk BTS FESTA 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

BTS akan merilis lagu untuk BTS FESTA 2023 pada Juni mendatang. Semua anggota berpartisipasi dalam lagu tersebut.Melalui unggahan di Weverse BTS, BIGHIT MUSIC membagikan pengumuman yang mengejutkan para ARMY, sebutan untuk penggemar BTS, Rabu, 31 Mei 2023. Grup asal Korea Selatan itu akan merilis single digital bulan depan untuk merayakan ulang tahun mereka yang ke-10."Untuk merayakan ulang tahun ke-10 mereka, BTS akan merilis single digital 'Take Two', Juni mendatang," tulis BIGHIT MUSIC.Seluruh anggota BTS akan berpartisipasi dalam lagu itu. Lagu "Take Two" dipersembahkan oleh BTS untuk para penggemarnya atas dukungan dan keinginan untuk bersama ARMY untuk waktu yang lama."Ketujuh anggota berpartisipasi dalam 'Take Two'. Lagu tersebut menyampaikan apresiasi mereka kepada ARMY atas semua cinta yang kalian berikan kepada mereka dan keinginan mereka untuk selalu bersama kalian," lanjutnya.Rencananya, lagu "Take Two" akan dirilis pada Jumat, 9 Juni 2023 pukul 13.00 KST atau 11.00 WIB. Lagu "Take Two" akan menjadi salah satu hadiah dari BTS untuk ARMY tahun ini.Setiap tahunnya, BTS akan merilis banyak konten dan hal menarik menjelang hari ulang tahun mereka. Semua itu masuk ke dalam rangkaian BTS FESTA.Kira-kira ada kejutan apa lagi untuk BTS FESYA tahun ini ya, ARMY?(Rafi Alvirtyantoro)