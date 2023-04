Pengacara Sarankan Once Datang Minta Izin ke Ahmad Dhani, Masalah Selesai!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Polemik antara Ahmad Dhani dan Once belum menemui titik temu. Dua musisi yang dulu pernah bersama di Dewa 19 itu tetap pada pendirian masing-masing.Ahmad Dhani diketahui mengeluarkan larangan kepada Once menyanyikan lagu Dewa 19 di konser solonya. Dhani beralasan saat ini sedang menjalani tur sehingga dia tidak mau ada penyanyi lain yang membawakan lagu Dewa 19.Once merespons larangan itu dengan sikap tak kalah keras. Dia merasa tidak masalah membawakan lagu Dewa 19 selama pihak penyelenggara membayarkan royalti melalui lembaga manajemen kolektif.Aldwin Rahadian selaku pengacara Ahmad Dhani menegaskan akan ada konsekuensi hukum jika Once nekat membawakan lagu ciptaan Ahmad Dhani yang dulu dia nyanyikan bersama Dewa 19. Namun, Aldwin juga menyebut sikap Dhani bisa saja berubah asalkan Once mau duduk bersama.Selama ini, disebut Aldwin, Ahmad Dhani banyak mendengar pihak penyelenggara konser Once tidak membayarkan royalti ketika menyanyikan lagu Dewa 19. Karena itu, dia menyarankan Once meminta izin langsung kepada Ahmad Dhani untuk membawakan lagu Dewa 19."Tentu (Once minta izin ke Ahmad Dhani). Selama ini kan itu yang menjadi keberatan Mas Dhani. Selama ini tidak izin dan tidak memberikan royalti," kata Aldwin Rahadian.Sikap fleksibel itu, kata Aldwin, ditunjukkan Dhani ketika mengizinkan band Pee Wee Gaskins menyanyikan lagu "Kangen" milik Dewa 19. Sekali lagi, Aldwin menyampaikan keyakinannya, masalah dua musisi senior itu selesai jika mereka mau duduk bersama."Saya rasa selesailah (kalau Once minta izin ke Dhani). Karena kan Mas Dhani orangnya tidak kaku. Kemudian imbauannya direspons dengan baik, dengan perkawana dan siap berkonunikasi ya enggak masalah," ujarnya.