RATM Tulis Pernyataan Mengharukan setelah Masuk Rock & Roll Hall of Fame

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Band rock Rage Againts the Machine (RATM) masuk jajaran Rock & Roll Hall of Fame tahun 2023. RATM tak sendirian, tahun ini nama-nama yang dianugerahi penghormatan ini adalah Missy Elliott, Willie Nelson, George Michael, Sheryl Crow, The Spinners, Kate Bush.Beberapa penghargaan khusus tahun ini juga diberikan kepada Chaka Khan, Al Kooper, dan Bernie Taupin untuk kategori Fame's Musical Excellence Award.Sedangkan DJ Kool dan Link Wray mendapat Musical Influence Award. Penggagas acara televisi Soul Train, Don Cornelius, akan mendapat penghargaan Ahmet Ertegun Award.Proses penganugerahan sendiri akan dilakukan pada 3 November mendatang di Barclays Center, Brooklyn, New York."Grup yang akan dilantik tahun ini merefleksikan keberagaman artis dan suara yang mendefinisikan rock & roll," kata John Skyes, chairman Rock & Roll Hall of Fame Foundation.Sementara itu RATM dalam pernyataan yang diunggah ke media sosial mengatakan bahwa mereka terkejut dengan penghargaan ini. Terlebih jika dikaitkan dengan perjuangan mereka yang kerap dengan lantang melawan ketidakadilan sosial."Sungguh suatu hal yang mengejutkan bagi kami untuk bisa masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. Pada tahun 1991, empat orang di Los Angeles membentuk sebuah grup musik muntuk berdiri di mana suara dan solidaritas bersinggungan. Kami menamakan diri kami Rage Against the Machine," tulis RATM.RATM lantas menceritakan kembali titik-titik perjalanan penting sepanjang karier musik mereka, termasuk momen bersejarah ketika menghentikan operasi bursa saham New York pada tahun 2000.Beberapa peristiwa bersejarah lain juga mereka tulis pada unggahan itu, termasuk visi dan perjuangan idealisme mereka."Sebuah band yang menutup Bursa Efek NY untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.""Sebuah band yang menjadi target polisi yang berusaha melarang kami (tampil) dari konser yang sudah terjual habis tiketnya karena kami menyuarakan pembebasan Mumia Abu Jamal, Leonard Peltier, dan tahanan politik lainnya.""Sebuah band yang menggugat Departemen Luar Negeri AS atas praktik fasis mereka yang menggunakan musik kami untuk menyiksa orang-orang tak berdosa di (penjara) Teluk Guantanamo," lanjut RATM.Yayasan Rock & Roll Hall of Fame didirikan sejak 1983. Sejauh ini, sudah lebih dari 370 musisi dilantik. Salah satu penilaian penghargaan ini adalah musisi yang usia rekaman perdananya minimal sudah 25 tahun, di samping dampak dan pengaruhnya bagi musik itu sendiri tentunya.