Perdana Konser di Indonesia, Aespa Kaget Fans Hafal Semua Lagu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Perdana Konser di Indonesia, Aespa Kaget Fans Hafal Semua LaguGirlgroup asal Korea, Aespa, berhasil tampil memukau dalam konser perdananya LIVE TOUR 2023 SYNK: HYPER LINE in Jakarta, Sabtu (24/6). Dipromotori oleh Dyandra Global Edutainment, konser yang diadakan di Hall 5 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD ini dipadati ribuan fan yang akrab disapa MY yang terlihat sangat antusias sing along selama konser berlangsung.Melihat antusias MY Indonesia, aespa terkejut dan mengatakan bahwa ini pengalaman pertama merasakan konser seheboh ini. Disela-sela konser, seluruh member Aespa terpukau dan memuji MY Indonesia.“Aku baru pertama kali konser yang semua ikut bernyanyi dari awal sampai akhir seperti ini,” jelas Winter.“Benar kata staff, konser di Indonesia itu sangat seru,” ungkap KarinaKonser perdana aespa di Indonesia menjadi obat penantian fan yang sudah mengikuti girl group itu sejak 2020. Sebab, girlgroup besutan SM Entertainment itu baru resmi debut 3 tahun silam dan belum sempat menyambangi Indonesia karena pandemi.Rangkaian tur dunia aespa dibuka dengan konser di Korea Selatan pada akhir Februari lalu, diikuti Jepang pada Maret hingga April 2023. Setelah Indonesia, mereka akan menggelar konser di Thailand pada 29 dan 30 Juni 2023.Girl group beranggotakan Karina, Giselle, Winter, dan Ningning itu juga akan bertolak ke Amerika dan Eropa pada paruh kedua tahun ini. Beberapa kota besar akan dikunjungi dalam rangkaian tur itu, seperti Los Angeles, New York, Mexico City, London, hingga Paris.(Indyra Putri)