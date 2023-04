Ditanya Soal Reuni One Direction, Ini Jawaban Harry Styles

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Boyband One Direction hiatus cukup lama sejak penampilan mereka terakhir kali pada 2015, dan mengeluarkan pernyataan hiatus pada 2016. Harry Styles, salah satu personel One Direction yang sukses bersolo karier, nampaknya tak bisa menyembunyikan rasa rindunya pada grup yang telah membesarkan namanya itu.Harry tampil dalam episode akhir The Late Late Show yang dipandu oleh James Corden. Dalam acara itu, Harry mendapat pertanyaan tentang reuni One Direction."Ya atau tidak, apakah akan ada reuni One Direction? Apakah itu akan terjadi?" tanya Corden.Mendapat pertanyaan itu dengan yakin Harry menjawab, "Saya khawatir ini bukan pertanyaan ya atau tidak. Saya pikir 'I would never say never' untuk itu. Jika ada waktu ketika kami ingin melakukannya, saya tidak melihat mengapa kami tidak melakukannya."One Direction sendiri hiatus setelah Zayn Malik memutuskan keluar. Grup itu menyisakan Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson, dan Harry Styles.