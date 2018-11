Franz Ferdinand 'Rekrut' Gitaris Dadakan di Panggung Jakarta

Franz Ferdinand tampaknya antusias dalam kedatangan kali kedua di Indonesia.Di sela aksi panggungnya, sang vokalis Alex Kapranos menarik satu penonton pria naik pentas untuk memainkan gitar usai membawakan lagu Lazy Boy."Ya, aku adalah pria malas. Dan aku mencari seaeorang di area penonton yang bisa bermain gitar. Anda mau bermain gitar?" papar Alex dari panggung Tennis Outdoor Senayan, GBK, Jakarta Pusat, Jumat 30 November 2018.Alex menarik satu penonton pria di atas panggung bernama Ade. "Nama saya Ade dan saya adalah penggemar berat Franz Ferdinand," ujar Ade."Haruskah kita mengajaknya bermain gitar? Kamu tahu kan bagaimana cara memainkan musiknya? Apakah kalian ingin mendengar lagu Michael?" tanya Alex disambut antusias penonton.Ade lalu naik pentas dan memainkan gitar yang semula dipegang Alex. Mereka berkolaborasi dalam lagu Michael."Ade. Thank you! Mari kita lihat apakah gitar ini masih berfungsi?" lanjut Alex disambung membawakan lagu Take Me Out.(ELG)