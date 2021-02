Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Boy group di bawah asuhan SM Entertainment, SuperM, ikut melakukan kampanye Global Citizen. Kampanye kali ini diadakan untuk membantu dunia mengatasi pandemi covid-19.Kampanye yang bertajuk Recovery Plan for The World ini merupakan gerakan untuk mengakhiri covid-19 dan memulai pemulihan global, dengan mendorong tindakan dan mengumpulkan dana. SuperM adalah satu-satunya artis K-pop yang berpartisipasi dalam kampanye ini.Selebritas dunia seperti Billie Eilish, Coldplay, Hugh Jackman, Miley Cyrus, dan Usher, juga berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Mereka berupaya untuk turut serta mengatasi krisis kelaparan, memperluas dan mendukung pendidikan, melindungi lingkungan, serta memperjuangkan kesetaraan sosial.Para selebritas itu bergabung bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel. Dukungan juga datang dari Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim, John Kerry, sebanyak 21 pemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Sebelumnya, SuperM berpartisipasi dalam acara besar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Kesehatan Mental. Mereka juga bergabung dengan jajaran bertabur bintang untuk WHO dan konser amal Global Citizen yang bertajuk One World: Together at Home.Sementara itu, SuperM terbentuk pada tahun 2019. Boy group ini beranggotakan Baekhyun (EXO), Taemin (SHINee), Kai (EXO), Taeyong (NCT 127), Ten (NCT, WayV), Lucas (NCT, WayV), dan Mark (NCT 127).(ELG)