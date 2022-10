Music Clinic dari Batavia Collective Awali The Papandayan Jazz Festival 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Music clinic menjadi pembuka pageralaran The Papandayan Jazz Fest (TPJF) 2022 di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Oktober 2022. Music clinic menjadi program yang dihadirkan sebagai sarana untuk berbagai pengalaman serta edukasi terkait musik jazz.Batavia Collective menjadi salah satu band jazz asal Jakarta yang berbagi ilmu serta pengalaman pada hari pertama di The Papandayan Jazz Fest (TPJF) 2022. Bertempat di TP Stage Hotel Papandayan, Batavia Collective untuk pertama kalinya turut serta dalam ajang festival jazz tahunan tersebut di Bandung yang akan berlangsung hingga Minggu, 30 Oktober."Jadi buat yang penampil sudah mulai dari sekarang di tanggal 28 Oktober itu kita ada pre fest, kita mulai dengan music clinic dari Batavia Collective," ujar Marketing Communication Manager The Papandayan, Tyagita R Hermawan di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Oktober 2022.Tya menuturkan, sesi music clinic tersebut menjadi warna yang beda dalam The Papandayan Jazz Fest (TPJF) 2022. Pasalnya, dalam sesi tersebut setiap musisi atau pun pengunjung bisa berbagi cerita serta menggali pengalaman satu sama lainnya terkait musik jazz."Music clinic, merupakan suatu program favorit dari The Papandayan jazz competition juga, salah satu program visi misi kita terus ada edukasinya. Program kami harus bisa memberikan manfaat dan salah satunya kita menyelenggaran music clinic sebagai salah satu sarana untuk tukar informasi, untuk sharing dengan musisi-musisi baru," beber Tya.Sementara itu pendiri The Papandayan Jazz Fest, Bobby Renaldy mengatakan, pada pesta musik jazz tahun ini tersebut akan menghadirkan sekitar 100 musisi dari berbagai daerah di Indonesia. Rangkaian The Papandayan Jazz Fest 2022 pun diakuinya, tak hanya menampilkan para musisi jazz bermain, akan tetapi diharapkan menjadi pusat musik jazz di Indonesia."Tahun ini ada kurang lebih 100 musisi yang wajib disimak, karena tahun ini kita mengusung kebaharuan musik jazz selain kompetisi yang kita adakan juga. Music clinic menjadi pembedanya, karena saya harap ini menjadi salah satu trade center dalam musik jazz di indonesia," harap Bobby ditempat yang sama.