Cerita Demo Album Pertama Sheila On 7 yang Sempat Diragukan Label

Pada tahun 1999 merupakan tahun debut album pertama Sheila On 7 yang berjudul Sheila On 7 (self-titled). Terdapat cerita menarik pada demo album tersebut sebelum akhirnya berhasil terjual hingga 1,5 juta kopi, bahkan hingga merambah pasar musik negara-negara tetangga.Setelah cukup populer di Yogyakarta, Sheila On 7 mengirimkan demo album pada pihak Sony Music Indonesia. Demo tersebut berisi enam lagu, diantaranya hit "Kita," dan "J.A.P." kedua lagu tersebut menjadi hit yang turut melambungkan nama Sheila On 7 di awal masa karier mereka.Demo yang dikirimkan Sheila On 7 tersebut telah didengarkan berulang-ulang oleh pihak Sony Music Indonesia, Stephan Santoso seorang teknisi audio dan juga tim Artist & Repertoire (divisi yang melakukan kurasi di label) yang mendengarkan demo tersebut antusias mengatakan demo tersebut memiliki potensi yang baik.“Saya dengarkan demonya berulang kali, berasa dari awal ini asik dan sangat potensial menurut saya,” ungkap Stephan Santoso dalam tayangan Shindu’s Scoop di Youtube channel Medcom.id, Senin, 18 Juli 2022,(Kaset demo Sheila On 7 yang dikirim ke label Sony Music Indonesia. Foto: dok. Jan Djuhana)Namun, ternyata tidak semua tim Artist & Repertoire suka dengan demo yang dikirim Sheila On 7.“Pak Yan (Jan Djuhana) bertanya ke beberapa timnya, kalau saya bilangnya ya ini potensial, tapi sepertinya waktu itu beberapa yang lainnya tidak bilang itu potensial,” ujar Stephan Santoso.Setelah berbagai pertimbangan, Jan Djuhana yang memegang keputusan akhirnya memutuskan untuk setuju demo yang dikirimkan Sheila On 7 tersebut untuk ke tahap selanjutnya.Sheila On 7 akhirnya ke Jakarta dan bertemu pertama kali dengan Stephan Santoso untuk merekam ulang lagu demo mereka dalam versi live.Sesi rekaman demo secara live dilakukan bersama Stephan Santoso itu guna membuktikan secara langsung demo yang dikirimkan bukan rekayasa, sekaligus mengetes secara langsung kesiapan Sheila On 7 tersebut dalam bermusik.(Eka Putri Wahyuni)