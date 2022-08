Dua Hari Menjelang Twice Comeback, Jihyo Positif Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berita menyedihkan datang dari pemimpin girl group K-Pop, TWICE. Baru-baru ini, Jihyo dikabarkan positif COVID-19 menjelang girl group TWICE comeback.Positifnya Jihyo menyebabkan dirinya harus absen dari kegiatan promosi. Kabar tersebut dibagikan langsung oleh agensi girl group tersebut, JYP Entertainment."Dengan berat hati kami memberi tahu para penggemar bahwa anggota TWICE, Jihyo, positif COVID-19 setelah melakukan tes rapid antigen pada 24 Agustus. Tes tersebut dilakukan secara mandiri pada 24 Agustus pukul 10.30. Saat ini Jihyo melakukan karantina dan dalam proses pemulihan sesuai dengan pedoman otoritas kesehatan,” bunyi dari pernyataan tersebut.Akibatnya, Jihyo tidak dapat mengikuti promosi mini album terbaru mereka. Mini album mereka yang bertajuk Between 1&2 akan dirilis pada 26 Agustus.Meskipun pengumuman tersebut tidak menjelaskan terkait ketidakhadiran Jihyo dalam promosi tersebut, Jihyo akan melakukan karantina. Setelah mengumumkan Jihyo akan melakukan karantina, agensi meminta maaf atas berita mendadak tersebut."Kami meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi para penggemar TWICE. Kami akan memprioritaskan kesehatan artis kami dan melakukan upaya terbaik guna pemulihan yang cepat,” tutup pemberitahuan tersebut.Saat ini JYP Entertainment hanya mengumumkan kesehatan sang leader, hasil tes untuk anggota lain belum terungkap.TWICE sendiri akan melakukan comebacknya dengan mini album baru bertajuk Between 1&2. Sejak pengumuman itu dirilis, para penggemar atau yang dikenal dengan ONCE telah menunggu comebacknya mereka. Detail dari mini album dan video music itu sendiri akan dirilis pada Jumat, 26 Agustus 2022.