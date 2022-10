Ketika Tujuh Member BTS Bermimpi Menjadi Satu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

BTS mengumumkan bahwa mereka akan merilis foto-folio grup. Diketahui foto-folio itu memiliki tajuk Us, Ourselves, and BTS ‘We’. Foto-folio itu disebut menggambarkan saat ketika tujuh anggota mereka bermimpi menjadi satu.Mengusung tema K-retro sports day, personel BTS terbagi menjadi dua tim yakni tim putih dan tim biru. Selain tim, mereka juga mengusung tema lainnya yakni self camera. Konsep self camera atau photobook individu tersebut sesuai dengan judulnya yakni Me, Myself dan nama anggota BTS.Untuk konsep self camera, mereka memperlihatkan ketujuh anggota yang mengenakan pakaian chic sedang dipotret. Kemudian pada konsep tim yang terbagi menjadi dua, Jimin, SUGA, Jungkook dan RM berada di tim putih, sementara itu Jin, J-Hope dan V berada di tim biru.Proyek itu sendiri diketahui akan rilis pada 11 Januari 2023. Tak sampai itu, BTS juga mengatakan jika mereka akan merilis teaser yang digadang-gadang akan membuat para ARMY bersemangat.Di hari yang sama, Jungkook BTS juga dikabarkan tengah melaksanakan kegiatan solonya. Dilaporkan oleh media Korea Selatan, Jungkook BTS tertangkap kamera saat dirinya berada di bandara Gimpo, Seoul.Personel termuda dari BTS itu akan berangkat ke Qatar untuk melakukan promosi Piala Dunia 2022. Meski dilaporkan akan melakukan promosi, tak ada rincian lebih lanjut hingga saat ini.Sebelumnya, BTS sendiri dikabarkan akan berpartisipasi dalam proyek lagu Piala Dunia 2022. Kepergian Jungkook pun semakin menimbulkan pertanyaan apakah BTS memang akan tampil di upacara pembukaan Piala Dunia 2022.