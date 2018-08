Liam Payne Rilis Album First Time Pekan Depan

Setelah merilis sejumlah singel, Liam Payne akhirnya merilis album mini bertajuk First Time. Sebelumnya, Liam mengatakan telah menyelesaikan debut album studio penuh. Namun Liam ingin lebih dulu melepas album mini, sebab kompilasi karya ini memiliki ikatan emosional dengan hubungannya yang baru kandas bersama Cheryl."Seperti yang kalian tahu, beberapa bulan lalu ada beberapa perubahan besar untukku. Aku melihat beberapa laguku dalam album terdahuli dan terasa memiliki era yang berbeda," kata Liam, dilansir dari Billboard."Aku bertekad untuk album debut ini benar-benar mewakili diriku. Aku kembali ke studio bekerja keras untuk menyelesaikan beberapa lagu baru yang tengah memasuki tahap rekaman. Aku benar-benar bersemangat tentang musik yang aku tulis dan rekam dan tidak sabar menunggu untuk diperdengarkan pada kalian," papar Liam.Liam memang tidak menyebutkan secara rinci tentang perubahan besar itu. Namun, para Payniacs (sebutan penggemar Liam Payne) tentu tahu perjalanan Liam ketika baru saja putus hubungan dengan Cheryl pada Juli lalu. Keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih dua tahun dan telah dikarunai seorang putra bernama Bear pada Maret 2017.Sebelum merilis album mini, Liam lebih dulu melepas beberapa singel yang berhasil populer di beberapa tangga lagu di antaranya Strip That Down (feat. Quavo), Get Low (feat. Zedd), Bedroom Floor, For You (feat. Rita Ora) dan Familiar (feat. J Balvin).Album First Time memuat empat nomor lagu di antaranya First Time, Home With You, Depend On It dan Slow. Album ini akan dirilis pada 24 Agustus 2018.(ELG)