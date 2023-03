Harry Styles Kalahkan Justin Bieber hingga Taylor Swift di iHeartRadio Music Awards 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Harry Styles memenangkan Artist of the Year di iHeartRadio Music Awards 2023. Dia mengalahkan nomine lain seperti Beyoncé, Doja Cat, Drake, Dua Lipa, Jack Harlow, Justin Bieber, Lizzo, Taylor Swift, dan The Weeknd.Pelantun "Watermelon Sugar" itu mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut melalui video. Dalam video tersebut, Harry Styles pertama-tama memperkenalkan dirinya dan mengucapkan terima kasih kepada penggemar.“Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua orang di iHearts Awards karena telah memberi saya penghargaan bergengsi Artist of the Year. Anda sangat baik dan saya minta maaf karena saya tidak bisa berada di sana bersama Anda malam ini. Saya harap Anda semua mengalami malam yang indah, dan terima kasih banyak. Hati-hati di jalan." ujar mantan personel One Direction.Harry Styles juga memenangkan dua penghargaan lainnya di acara tersebut, keduanya merupakan penghargaan yang dipilih oleh para penggemar. Hal ini termasuk kategori Favorite Residency untuk turnya bertajuk "Love On Tour" dan Favorite Tour Style.