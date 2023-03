Drummer Simple Plan Lompat ke Penonton dalam Aksi di Kemayoran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Chuck Comeau, drummer Simple Plan, melompat ke lautan penonton dalam aksinya di Everblast Festival, yang digelar di Gambir Expo, Kemayoran, Sabtu, 4 Maret 2023. Tanpa ragu, Chuck keluar dari balik drum dan kemudian menuju bibir panggung untuk kemudian melompat. Dia sempat mengatakan bahwa Simple Plan sudah menanti cukup lama untuk tampil kembali ke Indonesia, terlebih setelah mereka tak bisa menggelar tur dunia karena pandemi covid-19.Aksi stage diving ini menjadi salah satu momen berkesan dari lawatan Simple Plan kali ini ke Indonesia.Saat jumpa pers, Simple Plan mengatakan bahwa Indonesia adalah tempat yang spesial bagi mereka. Sejak awal berdiri, Simple Plan sudah memiliki basis penggemar yang besar di sini. Bahkan, mereka pernah berkolaborasi dengan Tantri, vokalis Kotak."Kami datang ke sini karena kami mencintai Indonesia. Negara yang indah. Dan di media sosial pengikut kami terbesar dari Indonesia, dan dari data Spotify pendengar kami terbanyak juga dari indonesia. (Penggemar kami di Indonesia) adalah keluarga yang luar biasa. Kami sudah lama ingin ke sini lagi tapi terhalang pandemi," ujar Chuck.Simple Plan membawakan semua katalog hitnya dari album pertama sampai album teranyar Harder Than It Looks (2022). Beberapa di antaranya adalah "Crazy," "Jet Lag," "Where I Belong," "Shut Up," "Perfect," "I'm Just a Kid."Selain itu, Simple Plan juga memberikan kejutan dengan membawakan hit milik musisi lain, yaitu "All Star" milik Smash Mouth, "Sk8er Boy" milik Avril Lavigne," dan "Mr. Brightside" milik The Killers.