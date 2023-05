Ungkapan Kebahagiaan Fans Menang War Tiket Konser Coldplay di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rabu, 17 Mei 2023 jadi hari yang menyenangkan buat sebagian fans Coldplay di Indonesia. Mereka bersorak bahagia usai berhasil mendapatkan tiket konser Coldplay yang dijadwalkan manggung di Stadion Utama GBK, Jakarta, 15 November 2023.Lini masa Twitter pun dipenuhi ungkapan bahagia fans Coldplay. Mereka mengaku tak sabar untuk melihat penampilan Chris Martin, sang vokalis Coldplay, di GBK."Semalem mimpi dapet tiket, ternyata beneran dapet. Nangis banget. See you bang Chris Martin," cuit @vantilasi."CHRIS MARTIN I'M GOING TO SEE YOU," cuit @scoopsahoii."See you soon Babang Chris Martin di GBK," cuit @txtdrjkt sambil menyertakan emoji mencium.Sebagai informasi, penjualan tiket konser Coldplay khusus Presale BCA dijadwalkan akan dibuka lagi esok hari, Kamis, 18 Mei 2023, di jam 10.00 WIB. Sementara penjualan untuk publik secara luas baru akan dibuka 19 Mei di jam yang sama.