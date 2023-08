Lagu OST Film Barbie Milik Ryan Gosling Masuk Billboard Hot 100

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Ryan Gosling resmi menjadi artis yang masuk dalam tangga lagu Billboard Hot 100 di posisi 87. Lagu soundtrack film Barbie yang berjudul "I'm Just Ken" yang dia nyanyikan juga masuk 40 top hits di Inggris.Lagu ini dirilis pada 21 Juli bersamaan dengan film Barbie. Lagu ini langsung memulai langkah positif dengan 5,2 juta streaming di Amerika Serikat dan terjual 2.000 unduhan dalam minggu pembukaannya, menurut Luminate.Lagu ini juga debut di No.4 di tangga lagu Hot Rock Songs dan No.5 di tangga lagu Hot Rock & Alternative Songs, serta No.39 di tangga lagu Digital Song Sales.Lagu ini debut bersama dengan soundtrack album Barbie: The Album, yang juga dirilis pada 21 Juli melalui Mattel/WaterTower/Atlantic Records.Album ini membuka posisinya di No.2 pada Billboard 200 dengan 126.000 unit terjual, serta No.1 pada tangga lagu Soundtracks dan No.2 pada tangga lagu Top Album Sales.Ini merupakan album jalur suara dengan peringkat tertinggi di Billboard 200 sejak Encanto memimpin daftar selama sembilan minggu tidak berurutan (Januari-Maret 2022).Barbie juga merupakan debut tertinggi untuk jalur suara film teater berdurasi penuh sejak The Lion King: The Gift yang dipimpin oleh Beyonce empat tahun yang lalu.Ini bukan penampilan pertama Ryan Gosling di tangga lagu secara keseluruhan. Ia sebelumnya telah masuk dalam tangga lagu dengan lagu "City of Stars" dari filmnya pada tahun 2016, La La Land.Versi solo dari lagu tersebut menghabiskan dua minggu di posisi No. 1 pada tangga lagu Jazz Digital Song Sales, sementara versi dengan rekannya di film, Emma Stone, mencapai No. 8.