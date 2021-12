Noah Memutuskan Merekam Ulang Semua Album Peterpan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup band Noah yang kini terdiri dari Nazril Irham alias Ariel, Loekman Hakim, dan David Kurnia Albert, memutuskan untuk merekam ulang album-album Peterpan. Proyek ini mereka namai Second Chance.Album Peterpan pertama yang akan dirilis Noah adalah Taman Langit. Mengusung nama Second Chance: Taman Langit, Ariel selaku vokalis memastikan akan menghadirkan kualitas tata suara yang baru namun tetap mempertahankan unsur keaslian lagu. Selain Taman Langit, proyek Second Chance dipastikan akan merekam juga album Bintang di Surga dan Hari Yang Cerah."Second Chance, ini adalah proyek seluruh album Peterpan kami rekam ulang dengan tambahan nama Second Chance. Taman Langit ini yang pertama dulu kami kerjakan," kata Ariel dalam jumpa pers di Plataran Hutan Kota, Senayan, pada Minggu, 12 Desember 2021.Bagi Ariel sendiri, kesempatan merekam ulang lagu-lagu Peterpan adalah cara untuk memaksimalkan produksi rekaman. Ariel merasa pada saat album-album awal Peterpan dirilis, pada saat itu teknologi rekaman belum secanggih sekarang.Soal aransemen, Ariel menyadari tidak semua lagu Peterpan memerlukan aransemen yang baru. Untuk itu dirinya cukup berhati-hati dalam menentukan lagu mana saja yang diaransemen ulang, mana yang dipertahankan aransemen aslinya."Enggak semua diaransemen ulang, tapi semua direkam ulang pasti. Perbedaannya sangat jauh. tahun 2003 kami coba pertama kali pakai Pro Tools (perangkat pembuatan musik secara digital). Waktu itu seperti percobaan apalagi kalau didengar sekarang, sound-nya engga enak. Apa yang kami rekam waktu itu sudah out of date dengan sound sekarang. Itu salah satu dari beberapa pembenaran kami," lanjut Ariel.Second Chance: Taman Langit sendiri akan dirilis pada 17 Desember 2021. Menyusul kemudian album-album lain pada waktu yang akan datang.Noah sendiri bukan hanya akan merekam ulang seluruh album Peterpan, tetapi juga membuat ulang video musik dari lagu-lagu Peterpan dengan konsep yang sama.Noah merupakan transformasi dari grup band Peterpan yang terbentuk di Bandung, pada tahun 2000. Dalam perjalanannya, Peterpan mengalami perpecahan dengan keluarnya keyboardist Andika dan bassist Indra pada 2006. Posisi Andika kemudian digantikan oleh David.Pada 2012, personel Peterpan yang tersisa bertransformasi menjadi Noah. Dalam perjalanannya, Noah pun mengalami perubahan personel. Drummer Reza dan gitaris Uki mengambil keputusan untuk hengkang dari band yang membesarkan namanya di kancah musik nasional.