BTS dan Coldplay Pecahkan Rekor Baru dengan Lagu "My Universe"

Duet menakjubkan antara BTS dan Coldplay berhasil meraih rekor terbaru. Mereka berada di posisi puncak atau No.1 di Billboard Hot 100 melalui lagu "My Universe".Dilansir dari Soompi, Billboard mengungkapkan bahwa kolaborasi baru BTS dan Coldplay memulai debutnya di posisi pertama di chart Hot 100. Itu merupakan peringkat mingguan lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat."My Universe" masuk di posisi atas dengan 11,5 juta streaming di Amerika Serikat. Selain itu, memperoleh 5,5 juta tayangan pemirsa radio, serta 127.000 unduhan dan single fisik.Lagu "My Universe" sendiri dirilis pada 24 September 2021. Lagu ini menjadi lagu keenam BTS yang menduduki puncak Hot 100, setelah "Dynamite", "Savage Love (Laxed – Siren Beat)" dengan Jawsh 685 dan Jason Derulo, "Life Goes On", "Butter", dan "Permission to Dance".BTS meraih penghargaan tersebut dalam setahun dan lebih dari satu bulan. Dalam hal ini, menjadikan mereka yang tercepat kedua setelah rekor The Beatles satu tahun dan dua minggu pada tahun 1964-1966."My Universe" juga merupakan lagu kelima BTS yang debut di tempat pertama di Billboard Hot 100. Berdasarkan data, hal itu menjadikan BTS grup dengan lagu terbanyak untuk debut di No. 1, untuk rekor keseluruhan termasuk artis solo.Selain itu, Billboard mengungkapkan bahwa "My Universe" adalah lagu Hot 100 No. 1 pertama dengan dua grup yang disebut sebagai artis terkemuka. Khususnya, ini adalah kedua kalinya Coldplay menduduki Hot 100 setelah "Viva La Vida" pada tahun 2008."My Universe" juga menempati No. 1 di Billboard Global 200 dan Billboard Global Excl. AS. Tangga lagu tersebut memeringkat lagu berdasarkan streaming dan data penjualan dari lebih dari 200 wilayah.Single ini telah mencapai 95,4 juta streaming. Juga mendapatkan sebanyak 142.400 unduhan di seluruh dunia antara 24 dan 30 September 2021, dengan 84,4 juta streaming dan 90.500 unduhan tercatat di luar AS.