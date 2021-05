Video Musik TWICE Pecahkan Rekor Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

TWICE, telah membuat sejarah girl group di YouTube. Grup asal Korea Selatan ini memecahkan rekor dunia melalui video musik (MV) TWICE untuk lagu Jepang mereka yang berjudul "Breakthrough".Dilansir dari Soompi, MV itu melampaui 100 juta penayangan di YouTube. Lantaran demikian, menjadikan video musik ke-17 mereka yang mencapai tonggak sejarah.Dengan pencapaian ini, TWICE resmi mencetak rekor dunia baru. Mereka menjadi girl grup dengan video musik terbanyak yang telah melampaui 100 juta penayangan.Rekor sebelumnya adalah milik Little Mix. Tepatnya, karena mereka mencapai angka 100 juta dengan 16 video musik berbeda hingga saat ini.TWICE sendiri saat ini sedang bersiap untuk comeback mereka pada 11 Juni 2021 dengan mini album baru mereka, Taste of Love. Mereka berada di jalur yang tepat untuk memecahkan rekor mereka sendiri dalam waktu dekat.Sementara itu, TWICE telah melampaui 100 juta penayangan dengan video musik mereka. Salah satunya, untuk lagu "Like OOH-AHH".Kemudian juga, untuk lagu "Cheer Up", "TT", "Knock Knock", "Signal", "Likey", "Heart Shaker", "What Is Love?", "Dance The Night Away", "YES or YES", "FANCY", "Feel Special", "MORE & MORE", "I Can't Stop Me", "Candy Pop", "TT ( Versi Jepang)", dan "Breakthrough".(ELG)