2 Dekade Songs in A Minor, Alicia Keys Tampil Spektakuler di Billboard Music Awards 2021

Musisi Alicia Keys memperkenalkan kembali dirinya dan album yang mengukir namanya di industri musik, yakni tampil spektakuler membawakan lagu-lagu dari album Song in A Minor pada ajang penghargaan Billboard Music Awards 2021.Dilansir dari Billboard, penampilannya itu menandai perayaan ulang tahun ke-20 dari album debut legendarisnya. Songs in A Minor, dirilis pada tanggal 5 Juni 2001.Album tersebut debut dengan posisi No. 1 di Billboard 200 dan memperoleh Penghargaan Grammy 2002 untuk album R&B terbaik. Single utamanya, "Fallin'", menjadi No.1 Billboard Hot 100 pertamanya.Pada tahun yang sama, lagu itu memenangkan penghargaan best R&B song. Juga sebagai best female R&B performance, dan song of the year.Pada Billboard Music Awards 2021, Alicia Keys duduk menghadap piano putih sembari menarasikan intro album Piano & I. Ia menyatakan kesetiaannya pada musik."Aku tidak akan pernah meninggalkan kuncinya," ucapnya sebelum memainkan instrumen untuk menyanyikan lagu "A Woman's Worth".Kemudian, ia memainkan lagu "How Come You Don't Call Me" sebelum melantunkan lagu "Fallin". Lagu yang oleh mantan wanita No. 1 di Amerika, Michelle Obama, digambarkan sebagai lagu yang penuh perasaan dan anggun.(ELG)