Ini Pesan Ye-sung Saat Tos dengan Elf Indonesia

Elf, sebutan penggemar Super Junior , asal Indonesia berteriak histeris usai keluar dari sebuah ruangan. Pasalnya mereka mendapat kesempatan untuk tos atau hi five bersama Ye-sung.Salah satu anggota Super Junior, Ye-sung, menggelar konser tunggalnya sebagai solois di The Kasablanka Hall, Jakarta, pada Jumat, 10 November 2023. Konser itu bertajuk Unfading Sense, seperti nama mini album kelimanya yang dirilis pada 4 Oktober lalu.Konser tunggal Yesung yang bertajuk Unfading Sense dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB. Namun sebelum itu, akan ada sesi Meet and Greet dan Photo Group yang disiapkan oleh Dyandra Global Edutaiment selaku Promoter pada pukul 17.00 WIB.Diketahui untuk mendapatkan sesi itu harus melewati pengundian terlebih dahulu. Kemudian, akan ada 50 orang beruntung untuk melakukan sesi Meet and Greet dan untuk sesi Photo Group berjumlah 150 orang yang dibagi berdasarkan kategori tiket.Para penggemar yang beruntung akan menerima email dari Dyandra Global Edutaiment selaku Promoter sebagai tanda terpilihnya untuk mengikuti sesi Meet and Greet dan Photo Group. Salah satunya adalah Ochi, penggemar Ye-sung asal Surabaya, yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesi Meet and Greet.Ochi mengaku sangat senang bertemu dengan sang idola secara langsung dengan jarak yang dekat. Bahkan ia sampai ingin menangis haru saat memceritakan itu kembali."Gak bisa ngomong, senang. Pengin nangis aku," ujar Ochi, saat ditemui di The Kasablanka Hall, Jumat, 10 November 2023.Meskipun sesi itu tidak berlangsung lama, tetapi para penggemar diberikan kesempatan untuk melakukan tos dengan Ye-sung. Hal tersebut semakin membuat Ochi merasa senang."Senang sih, sama nggak berasa ini tangan," tutur Ochi.Menurutnya, selama Meet and Greet berlangsung, Ye-sung memberikan sedikit sambutan dengan menyapa dan mengucapan terima kasih kepada para penggemar. Namun yang membuat Ochi semakin terhibur adalah pesan Ye-sung kepada penggemar sebelum melakukan tos.Ye-sung berpesan kepada para penggemar yang menghadiri sesi Meet and Greet agar tidak terlalu kencang saat melakukan tos dengannya."Sama ini sih yang lucu. Tangannya dia kan mungil, jadi minta dikondisikan nanti kalau hi five jangan kencang-kencang," ujar Ochi.(Rafi Alvirtyantoro)