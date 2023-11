Yesung Konser di Jakarta Malam Ini, Elf Siapin Mental

Advertisement

Penyanyi K-Pop Ye-sung Super Junior menggelar konser tunggalnya yang bertajuk Unfading Sense di The Kasablanka Hall, Jakarta, pada Jumat, 10 November 2023. Para Elf, sebutan penggemar Super Junior , mengaku telah menyiapkan mental untuk bertemu sang idola.Melalui pantauan Medcom.id, sebelum gerbang masuk dibuka pukul 16.00, para Elf telah mulai berdatangan ke venue konser. Mereka terlihat berbaris di depan gerbang masuk secara teratur untuk memasuki venue.Terlihat juga mereka membawa lightstick Super Junior yang memiliki nuansa warna biru sebagai salah satu atribut pelengkap konser. Tidak lupa juga dengan pernak-pernik aksesoris dan riasan di wajah.Selain dengan atribut, ternyat ada satu hal yang siapkan oleh Elf sebelum menonton konser tunggal Yes-sung. Hal itu adalah mental karena mereka merasa belum siap untuk bertemu dengan sang idola secara lansgung."Persiapan sih mental ya," ujar Tiara, penggemar Super Junior atau Elf, saat ditemui di The Kasablanka Hall, Jumat, 10 November 2023.Sebagai penggemar Super Junior dengan anggota favorit, yakni Yesung, Tiara mengaku perlu menyiapkan mentalnya karena ini merupakan konser tunggal pertama dari Ye-sung setelah enam tahun."Karena ini first solo concert-nya dia. Ini pertama kalinya dia ngadain solo concert," lanjut Tiara.Ia mengaku sangat antusias dan tidak sabar untuk menyaksikan penampilan dari Ye-sung dalam konser tunggalnya. Pasalnya, Tiara sudah lama menjadi penggemar penyanyi tersebut."I've been waiting for this for a long time. Jadi, kaya excited banget pas akhirnya diumumin Ye-sung ada solo concert," tutur Tiara.Pada 4 Oktober lalu, Ye-sung merilis mini album bertajuk Unfading Sense yang memuat sebanyak 6 lagu. Konser tunggalnya kali ini juga sebagai peringatan dari perilisan mini album tersebut dengan Dyandra Global Edutaiment selaku promoter.