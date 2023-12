Deretan Lagu Natal yang Dinyanyikan BTS, Bikin Syahdu!

baca juga: 10 Rekomendasi Film tentang Santa Claus

Berikut deretan lagu Natal yang dinyanyikan oleh BTS.

1. "Christmas Tree" - V BTS

2. "Santa Claus Is Coming to Town" - BTS

3. "Mistletoe" - Jung-kook & Ji-min BTS

4. "Christmas Love" - Ji-min BTS

5. "Oh Holy Night" - Jung-kook BTS

6. "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" - V BTS



Advertisement

(ELG)

Grup K-pop BTS pernah menyanyikan beberapa lagu Natal. Simak daftar lagunya di bawah ini.Perayaan Natal menjadi salah satu momen yang disoroti pada akhir tahun. Biasanya akan ada hiburan yang disajikan oleh para musisi dan seniman dari berbagai negara di dunia, termasuk BTS.Pelantun lagu "Dynamite" itu pernah membuat konten cover lagu bertema Natal. Bahkan ada lagu milik BTS yang bernuansa Natal. Kira-kira ada apa saja?Lagu ini dinyanyikan V saat mengisi OST untuk serial drama Korea (drakor) bertajuk Our Beloved Summer pada 2021 lalu. Diketahui, lagu "Christmas Tree" menceritakan tentang seseorang yang dapat menyinari hidup pasangannya.Pada Desember 2020, BTS menyanyikan sebuah lagu bertajuk "Santa Claus Is Coming to Town" milik Mariah Carey dalam program The Disney Holiday Singalong di ABC. Suasana ceria yang ditampilkan para anggota BTS bisa membuat siapa saja yang menontonnya merasa bersemangat.Lagu ini dinyanyikan oleh Jung-kook dan Ji-min dan diunggah melalui saliran YouTube BANGTANTV dengan judul Christmas Day pada 2014 lalu. Aslinya, lagu "Mistletoe" ini dinyanyikan oleh Justin Bieber yang bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta saat perayaan Natal tiba.Salah satu anggota BTS, yakni Ji-min, merilis sebuah lagu bertajuk "Christmas Love" pada 2020 lalu. Lagu ini bisa dikatakan sebagai hadiah dari Ji-min untuk ARMY, sebutan penggemar BTS, dan menceritakan tentang perasaannya saat melihat salju turun pertama kali.Lagu milik Mariah Carey ini telah dinyanyikan oleh Jung-kook pada sekitar 2018 lalu. Lagu "Oh Holy Night" menceritakan tentang sebuah kabar sukacita dari malaikat akan kedatangan Sang Raja ke dunia atau sebagai pengingat peristiwa pada malam kelahiran Yesus Kristus.Pada 2022 lalu, V merilis sebuah video cover lagu yang bertajuk "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" melalui saluran YouTube BANGTANTV. Lagu tersebut aslinya dinyanyikan oleh Michael Bublé dan memceritakan tentang seseorang yang memberi tahu kekasihnya bahwa Natal akan datang dengan dua hal terbaiknya, yaitu sang kekasih dan dekorasinya.Selain dari lagu yang telah disebutkan, BTS juga kerap merilis ulang lagunya dengan versi Natal. Contohnya, seperti "Butter (Holiday Remix)" dan "Dynamite (Holiday Remix)". Jung-kook juga melakukan hal yang sama pada lagu "Standing Next to You (Holiday Remix)".