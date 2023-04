Ahmad Dhani Tantang Once Tunjukkan Bukti Pembayaran Royalti

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Polemik Ahmad Dhani dengan Once Mekel soal royalti lagu-lagu Dewa 19 masih terus berlanjut. Dhani mengeluhkan bahwa selama ini ia tak pernah mendapat bukti pembayaran royalti dari EO (Event Organizer) yang mengundang Once tampil sebagai solois dan membawakan lagu Dewa 19."Saya mau tagih, kan katanya ada royalti, mana buktinya (jika EO sudah bayar royalti)? Show me the money," kata Ahmad Dhani dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Selasa, 4 April 2023.Dhani juga menilai bahwa selama ini Once hanya berlindung di balik EO. "Menurut saya, Once itu berlindung di EO. Katanya kan Once mau membantu pencipta lagu. Ya sudah, kasih kami bukti pembayaran daripada EO kepada kami dari 2010 hingga 2022."Dhani juga menyebut kalau Once sudah sering membawakan lagu Dewa 19 dalam konser solonya sejak keluar dari band pada 2010. Dhani pun memperkirakan kalau dirinya merugi miliaran rupiah akibat EO yang tak pernah membayarkan royalti lagu-lagunya yang dibawakan Once."Kalau dikalkulasikan, sudah bisa miliaran. Hasil nyanyi menggunakan lagu Dewa itu miliaran pasti, misal sekali show seratus juta, itu dari 2010 wah banyak banget," ujar musisi berkepala plontos itu.Sementara itu, pentolan Dewa 19 itu menegaskan lagi kalau hubungan pertemanannya dengan Once baik-baik saja. Dhani juga menegaskan kalau ini cuma masalah bisnis."Saya sama Once itu ribut kan soal bisnis, ya it’s only a business. Jadi kalau berteman, ya biasa saja berteman. Nggak ada permasalahan," tegas Dhani."Kalau bisnis, ya beda lagi. Jadi it’s only about business, no hard feeling,” imbuhnya.