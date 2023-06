Melihat Aksi Sadis Jim Labrador di Video Musik Terbaru The Panturas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

The Panturas kembali merilis sebuah vieeo musik terbaru dari lagunya yang bertajuk "Jim Labrador". Adegan aksi yang sadis kerap ditampilkan dalam video musik tersebut.Akhirnya setelah hampir dua tahun dirilis, lagu "Jim Labrador" dibuatkan video musik khusus. Sutradara Dwi Agung Pambudi menjelaskan bahwa ide cerita video musik lagu tersebut tercetus dari sosok Jim Labrador yang ada di dalam lirik lagunya.“Ide cerita untuk music video ini datang dari karakter Jim Labrador yang ada di liriknya. Dari namanya aja udah antik. Hidupnya kayak apa sih, lingkungannya kayak apa sih, kenapa dia bisa jadi Jim Labrador yang keras gini sih? Pertanyaan-pertanyaan ini yang jadi ide utama untuk music video ini," jelas Agung dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.Video musik "Jim Labrador" mengangkat tentang kisah cinta anak muda yang terhalang dengan restu orang tua akibat perjodohan. Memang terdengar klasik, tetapi The Panturas berhasil mengemas cerita itu dengan kisah yang berbeda seolah ini adalah cerita baru.Untuk menghadirkan kesan sinematik, tim produksi membuat video musik ini seakan film laga dengan latar musik mandarin tahun 1970-an. Dengan dibintangi oleh aktor aktris dengan kemampuan akting yang baik, seperti Bio One, Mea Shahira, dan Ravi Septrian, membuat video musik ini memiliki nilai tersendiri bagi penonton.Meskipun begitu, ternyata sang produser, yakni Eliza Cheisa, mengaku bahwa proses syutingnya menjadi dua kali lipat dari proyek sebelumnya.“Tantangan terbesar untuk project ini secara general adalah genre action yangmenjadi fokus utama. Sejujurnya ini pertama kalinya saya mengerjakan project action dan ternyata prosesnya dua kali lipat lebih sulit dari project lainnya," kata Eliza.Menurutnya, banyak yang harus dipersiapkan selama proses syuting, dan itu yang membuatnya lebih asyik dan seru."Dimulai dari persiapan choreography action scenes, kemudian pertimbangan waktu produksi yang dibutuhkan, dan safety tiap pemain. Semua proses baru ini membuat produksi menjadi lebih fun untuk semua orang," tambahnya.Sebelumnya, The Panturas juga telah merilis video musik "All I Want" dengan format yang sama pada 2021 lalu. Lagu itu juga masuk ke dalam album milikrnya yang bartajuk Ombak Banyu Asmara.Sobat Medcom bisa menyaksikan video musik “Jim Labrador” melalui saluran YouTube The Panturas, sedangkan untuk lagu dan albumnya bisa didengar melalui layanan streaming musik digital.