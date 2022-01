Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Konser musik bertajuk When We Were Young merilis daftar line up pada Selasa, 18 Januari 2022. Acara yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat, pada 22 Oktober 2022 itu menampilkan berbagai band emo-pop tahun 2000-an. Paramore akan kembali sebagai grup untuk menjadi headline festival bersama My Chemical Romance dalam When We Were Young Festival 2022.When We Were Young Festival 2022 menandai pertunjukan pertama Paramore sejak band ini hiatus pada 2018. Vokalis Hayley Williams merilis album solo debut full-length pada Januari 2020, berjudul Petals for Armor.Baca: Celine Dion Batalkan Sejumlah Tur karena Masalah Kesehatan Sementara, My Chemical Romance kembali ke panggung pada akhir 2019 di Shrine Expo Hall di Los Angeles untuk pertunjukan reuni yang sangat dinanti karena sempat vakum tujuh tahun.Selain When We Were Young Festival 2022, My Chemical Romance juga akan melakukan tur 2022. Tur yang seharusnya berlangsung 2020 itu ditunda karena pandemi covid-19.Band lain yang juga akan memeriahkan When We Were Young Festival 2022 adalah Bright Eyes, AFI, the Used, Bring Me The Horizon, Boys Like Girls, Avril Lavigne, Taking Back Sunday, Dashboard Confessional.Kemudian ada juga We the Kings, Alkaline Trio, Manchester Orchestra, Dance Gavin Dance, All-American Rejects, Anberlin, 3OH!3, Atreyu, Ready Set, Jimmy Eat World, La Dispute, Wonder Years, Hawthorne Heights, Car Seat Headrest, Wolf Alice dan banyak lagi.Dalam Instagram resmi, tiket pre-sale When We Were Young Festival 2022 akan mulai dijual pada Jumat, 21 Januari 2022 melalui www.whenwewereyoungfestival.com."Semua tiket mulai dari USD19,99 (Rp287 ribu)," tulis akun @whenwewereyoungfest, Rabu, 19 Januari 2022.